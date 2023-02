Městečko Three Pine a Špion mezi přáteli na HBO Max

01.02.2023 08:51

DNES!

V únoru nabídne streamovací služba HBO Max další premiérový nový obsah. Diváci se mohou těšit na seriálové tituly Špion mezi přáteli a Městečko Three Pine.

Seriál A Spy Among Friends (Špion mezi přáteli) natočený podle knižního bestselleru Bena Macintyra (New York Times) má na HBO Max premiéru 7. února. V seriálu, který vznikl ve spolupráci Sony Pictures Television, ITV Studios a Veritas Entertainment Group, hrají Damian Lewis (Homeland, Miliardy), držitel Zlatého glóbu® a ceny Emmy®, a Guy Pearce (Jack Irish, Mare z Easttownu), držitel ceny Emmy®.

▲ Seriál Městečko Three Pine uvede HBO Max (foto: HBO)

Lewis působil také jako producent prostřednictvím své produkční společnosti Ginger Biscuit Entertainment. V seriálu uvidíte I Karla Rodena v roli ruského plukovníka KGB.

Druhým titulem je Městečko Three Pine, ve kterém se v hlavní roli představí Alfred Molina. Osmidílný dramatický seriál MĚSTEČKO THREE PINES, adaptace románů Šéfinspektor Gamache od autorky bestselleru č. 1 NYT Louise Penny, bude mít premiéru 16. února na HBO Max.

▲ Seriál Špion mezi přáteli uvede HBO Max (foto: HBO)

Seriál sleduje vrchního inspektora Armanda Gamache, který vyšetřuje vraždu pod idylickým povrchem života quebecké vesnice Three Pines, nachází dávno pohřbená tajemství - a čelí několika svým vlastním duchům. Seriál MĚSTEČKO THREE PINES je z produkce Amazon Studios a vzniká ve spolupráci s Left Bank, producenty seriálů The Crown, Outlander, Wallander a Strike Back.

zdroj: HBO