Reklamu na Canal+ Action zajistí Atmedia

22.02.2023 13:16

Mediální zastupitelství Atmedia zařazuje od 1. března do svého portfolia filmový a seriálový kanál CANAL+ Action, který doplní další tematické televizní stanice v obchodních balíčcích atmax, atadults a atchoice.

V rámci této spolupráce bude CANAL+ Action zapojen rovněž do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti.

„ Zařazením CANAL+ Action do našeho portfolia tematických televizních stanic prohlubujeme spolupráci s mediální společností CANAL+, jejíž další televizní kanály FilmBox a FilmBox Stars na českém trhu již několik let obchodně zastupujeme ,“ vysvětluje Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia. „ Zadavatelům televizní reklamy díky tomu nabídneme možnost oslovit širokou skupinu diváků ve věku 20 až 60 let, kteří rádi sledují akční filmy nebo kriminální seriály ,“ dodává.

▲ Logo společnosti Atmedia (foto: Atmedia)

Rozšířením portfolia o CANAL+ Action navyšuje společnost Atmedia počet zastupovaných tematických televizních stanic na 27, přičemž 23 z nich je zapojeno do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti a jsou tak součástí obchodních balíčků atmax, atadults, atchoice nebo atkids. Patří k nim jak české, tak lokalizované televizní stanice celosvětových značek. Největší zastoupení mají v portfoliu Atmedia filmové a seriálové televizní stanice, za nimi následují dokumentární, lifestylové, sportovní, dětské a rodinné kanály.

Z českých stanic jde konkrétně o Seznam.cz TV, Rebel, Relax a televizní kanály ze skupiny Československá filmová společnost (CS Film, CS History, CS Mystery). Z nadnárodních televizních skupin spolupracuje Atmedia s Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Eurosport 1, TLC), AMC (AMC, Film+, Minimax, Spektrum, Sport 1, TV Paprika), CANAL+ (FilmBox, FilmBox Stars a nově CANAL+ Action), Walt Disney Company (Disney Channel, National Geographic) a Antenna Group (AXN). Významnou pozici má v portfoliu Atmedia také slovenská televizní skupina JOJ (JOJ Family, JOJ Cinema).

Tematické televizní stanice, které společnost Atmedia obchodně zastupuje na českém trhu, měly v loňském roce 5,1% podíl na sledovanosti v cílové skupině 15-69. Denně oslovily v průměru 1,4 milionu televizních diváků ve věku 4+, přičemž alespoň jednou týdně si některou z nich zapnulo 37 % televizních diváků a aspoň jednou měsíčně 58 %.

zdroj: Atmedia