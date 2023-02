Největší fotbalové derby světa na Sport1 a Sport2

22.02.2023 09:52

DNES!

Duely mezi Barcelonou a Realem Madrid dlouhodobě patří k událostem, které přesahují z oblasti fotbalové do oblasti kulturní. Vzbuzují intenzivní emoce, spojují a symbolicky rozdělují nejen fotbalové příznivce a především královsky baví.

Sportovní stanice Sport1/Sport2 v březnu a dubnu nabídnou obě semifinálová klání španělského poháru Copa del Rey mezi odvěkými rivaly, a to v přímých přenosech.

Poprvé budou moci diváci okusit jiskrnou atmosféru pohárového derby už 2. března. Vyřazovací dvojzápas začíná na stadionu Santiago Bérnabeu v Madridu a je jisté, že oba kluby půjdou do úvodního utkání z pozice lídrů tabulky španělské ligy. V té má momentálně navrch Barcelona a touží po zisku španělského treblu, k němuž nakročila prvním letošním triumfem nad Realem Madrid ve finále lednového Superpoháru.

V Madridském klubu na druhou stranu dobře vědí, že pohár Copa del Rey pro ně v aktuální sezóně může být jedinou šancí na zisk trofeje ve Španělsku. Veškerá koncentrace tak momentálně kromě osmifinále Ligy mistrů bude směřována k následujícím dvěma El Clásicům.

„ Přestože je to už pár let, co skončila éra duelů Messi vs. Ronaldo, El Clásico si zachovalo prvotřídní fotbalovou úroveň ,“ říká fotbalový komentátor Sport1/2 Michal Micka. „ Nejkouzelnější je ovšem intenzita, se kterou duel vnímají především lokální fanoušci. Od nezapálenějšího klubisty, který navštěvuje každé utkání už 30 let, až po madridskou babičku, která si ráno před zápasem po cestě na nákup rychle pořídí místní sportovní tisk, aby se podívala na předběžné sestavy. A v zápasech to bude znát ,“ dodává.

Utkání se odehrají 2. března 2023 a 5. dubna 2023, vždy ve 21:00 hodin. Oba zápasy bude stanice Sport1/Sport2 nabízet v přímém přenosu, včetně eventuálního prodloužení či penalt v rozhodujícím duelu.

zdroj: AMC