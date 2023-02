Skrytý pohled na fungování obchodu s dluhy v novém seriálu V exekuci

23.02.2023 12:34

DNES!

Šestidílný dokumentární seriál V exekuci rozkrývá systém dluhového labyrintu a na příbězích čtyř reálných postav ukazuje, jak náročná může být cesta k oddlužení. Režie se ujaly dokumentaristky Barbora Chalupová (V síti) a Ivana Pauerová Miloševič, průvodcovství a odborného poradenství Radek Hábl. První díl uvede program ČT1 ve středu 1. března od 21:20 hodin.

„ Dokumentární seriál V exekuci lze odvážně nazvat sociální detektivkou. Kombinujeme v něm příběhy konkrétních dlužníků na cestě k oddlužení se skrytou kamerou získaným alarmujícím materiálem, který ukazuje, jak obchod s dluhy funguje. Stále bohužel panuje přesvědčení, že se lidé dostanou do exekuce, protože si půjčili na dovolenou, nebo na vánoční dárky. Málokdo chápe, jak vážný celospolečenský problém, který je zapříčiněn nesprávným systémovým nastavením, tady máme ,“ popisuje dramaturgyně, spoluautorka námětu a kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

▲ V exekuci, natáčení doku seriálu (foto: Česká televize)

Jaké metody používají nebankovní úvěrové společnosti ke sjednání nových půjček? Jaké jsou metodické pokyny pro call centra pro neplatící klienty? Co předchází okamžiku, kdy u dveří zazvoní exekutor? Jak vypadá mobiliární exekuce? Co mohou a co nemohou exekuční vykonavatelé zabavit? Jak fungují oddlužovací společnosti a jak exekutorské úřady, kterých je u nás přes sto padesát? Nejen na tyto otázky se pokusí na příbězích Aleny, Jany, Zory a Karla, kteří se nebáli odhalit svoji identitu, seriál V exekuci odpovědět.

„ Hrdiny našeho seriálu jsme našli díky výzvě na obrazovce České televize. Přihlásilo se jich kolem sto dvaceti a my vybrali čtyři z nich ,“ říká scenáristka a režisérka Ivana Pauerová Miloševič. „ Rok a půl jsme naše protagonisty, kteří se liší věkem, sociální skupinou i finanční situací sledovali. Každý z nich se dostal do exekuce z jiného důvodu. Díky nim se nám podařilo natočit, jaký je vlastně život s exekucemi, popsat systémové nedostatky, které jim komplikují, prodlužují a prodražují cestu k oddlužení a dostávají je tak do ještě svízelnější situace. Chtěli jsme ukázat, že i přes všechny překážky cesta z dluhů ven existuje, edukovat a také z lidí s exekucemi sejmout stigma ,“ vysvětluje scenáristka a režisérka Barbora Chalupová a doplňuje: „ Osobně vnímám jako nejdůležitější část seriálu tu investigativní. Za pomoci herečky jsme měli jedinečnou šanci skrytě nahlédnout do fungování zákulisí obchodu s dluhy, například do call centra nebankovních společností, do oddělení vymáhání dluhů, do exekučních úřadů i na exekuční dražby .“

Expert na dluhovou problematiku a odborný průvodce seriálem Radek Hábl přibližuje: „ V současné době je v exekuci na sedm set tisíc lidí. Když započteme jejich rodinné příslušníky, zjistíme, že se exekuce týkají až milionu a půl obyvatel. Katastrofální dopad nejen na ně samotné a jejich rodiny, ale i na státní rozpočet a ekonomiku si přesto jen málokdo uvědomuje. Veřejnosti i kompetentním činitelům seriál přináší zásadní svědectví o tom, jak u nás prosperuje obchod s dluhy a exekucemi, a jak složité je se z dluhové pasti vlastními silami dostat. Věříme, že nezůstane bez odezvy .“

zdroj: ČT