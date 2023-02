Vedení skupiny Prima se rozšiřuje o Igora Kalaše

27.02.2023 13:10

Skupina Prima posiluje vedení, do jejích řad přichází zkušený manažer ze Seznam.cz Igor Kalaš. Nastoupí na nově vytvořenou pozici ředitele Online a bude mít na starost hlavně weby skupiny Prima, videoslužbu prima+, zákaznické oddělení a další rozvoj online produktů.

„ Naším cílem je vybudovat silný mediální dům, který stojí na třech pevných pilířích - televizi, online a rádiích. Věříme, že díky bohatým zkušenostem Igora Kalaše dojde k akceleraci rozvoje online segmentu skupiny Prima od CNN Prima NEWS, přes Prima ŽENY a Prima FRESH až po novou videoslužbu prima+ ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

„ Vedení a rozvoj online segmentu ve skupině Prima je pro mě novou profesní výzvou. Vedle řady zavedených a uživatelsky dobře vyprofilovaných značek je zde nyní i zcela nová značka prima+ a mou ambicí je vytvořit z ní úspěšnou českou videoplatformu ,“ říká ke svému novému působení Igor Kalaš. Jeho rolí bude také nastavit klíčové procesy mezi odděleními tak, aby jejich spolupráce při rozvoji online nabídky byla co nejefektivnější, stejně jako monetizace všech online aktivit skupiny Prima.

▲ Igor Kalaš (foto: FTV Prima)

Igor Kalaš (46) se v online prostředí pohybuje už více než 25 let. Do loňského června pracoval ve společnosti Seznam.cz na pozici ředitele business developmentu, kde od roku 2020 zodpovídal mimo jiné za rozvoj videoobsahu a jeho distribuce, včetně vývoje IPTV. Předtím zde čtyři roky působil v pozici ředitele obsahu, kdy měl na starost rozvoj Seznamzpravy.cz, Proženy.cz, Stream.cz a Garáž.cz. Před příchodem do českého digitálního prostředí řídil od roku 2002 Atlas.sk, v roce 2008 byl pak v roli generálního ředitele zodpovědný za úspěšné spojení Atlas.sk a Centrum.sk, jehož výsledkem byla firma Centrum Holdings, a.s., jeden z online leaderů na Slovensku. Mezi zájmy Igora Kalaše patří cestování, dobré víno a moderní technologie.

zdroj: FTV Prima