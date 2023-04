JustWatch CZ: Nejsledovanější tituly v březnu

10.04.2023 18:16

DNES!

Jaké tituly nejčastěji sledovali uživatelé streamovacích platforem v Česku během března? To zjišťoval portál JustWatch, který sestavil žebříček TOP 10 filmů a TOP 10 nejžádanějších seriálů v minulém měsíci.

První příčka v desítce nejpřehrávanějších filmů se v monitoringu JustWatch CZ objevil oceňovaný americký komediální sci-fi film "Všechno, všude, najednou" (2022). Tento titul je také k vidění na novém filmovém programu CANAL+ Action.

▲ TOP 10 filmů na JustWatch CZ (foto: JustWatch)

V pořadí druhý nejžádanější snímek je satirická komedie "Trojúhelník smutku" (2022). Film se vysílá také na prémiových stanicích HBO.

Třetím nejúspěšnějším titulem ve streamování je akční krimi film "John Wick" (2014). V žebříčku také figurují další (novější) části. Třetí kapitola (díl) je na páté pozici, druhá na osmé příčce.

TOP 10 streamovaných filmů dále obsahuje na čtvrté pozici "Víly z Inisherinu" (2022), na šesté "Bullet Train" (2022), sedmé "Top Gun: Maverick" (2022), devátém místě je "Kocour v botách: Poslední přání" (2022) a desítku uzavírá film "Menu" (2022).

▲ TOP 10 seriálů na JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Mezi TOP 10 seriály na JustWatch CZ vítězí dramatický seriál "The Last of Us", druhou pozici obsadil titul "The Mandalorian" (2019) a top trojku seriálů uzavírá titul "Carnival Row" (2019).

V desítce seriálů na uvedené streamovací platformě se umístily seriály "Wednesday", "TY", "Živí mrtví", "Ted Lasso", "Šingeki no kjodžin", "Bílý lotos" a "Světlo a stíny".

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.