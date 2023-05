Televize Prima začala natáčet seriál Na vlnách Jadranu

10.05.2023 16:15

DNES!

Před pár dny se tým v čele s režisérem Vojtěchem Moravcem pustil do natáčení šestidílného seriálu Na vlnách Jadranu. Celé natáčení probíhá v Chorvatsku na ostrově Brač v česko-slovensko-chorvatské produkci.

Volné pokračování seriálu Pod hladinou nese názve Na vlnách Jadranu, kde hlavní postavu - Jana Zacha - opět ztvární Matěj Hádek. Ten bude řešit problémy českých občanů na souši a zároveň se bude pokoušet uzavřít svou minulost.

▲ TV Prima natáčí seriál Na vlnách Jadranu (foto: FTV Prima)

Po boku Matěje Hádka bude stát slovenská herečka Natalia Germani (Princezna zakletá v čase) coby slovenská záchranářka Vesna. V seriálu nebude chybět ani jeho přítelkyně Alice (Sandra Nováková), vyšetřovatelka z krajského policejního ředitelství. „ První natáčecí den proběhl 28. dubna na Vidove Gore, což je nejvyšší hora Jadranských ostrovů s výhledem na nekrásnější pláž v Chorvatsku. Seriál se natáčí převážně v městečku Sutivan. Jsme rádi, že se nám podařilo dát dohromady skvělý tým lidí a herců, kteří se na natáčení toho jedinečného seriálu podílejí ,“ upřesňuje informace producentka a ředitelka výroby skupiny Prima Lucia Kršáková.

Všichni herci budou na natáčení létat a natáčecí plán je pevně daný. Své o tom ví i herečka Sandra Nováková, která se do Chorvatska přesunula společně s manželem a režisérem Vojtěchem Moravcem a do Prahy létá na natáčení seriálu ZOO. „ Mám za sebou jednu otočku do Prahy a je to koordinačně trochu náročnější, ale natáčení v Chorvatsku je krásné. Se všemi už jsem se potkala hned první natáčecí den. Natáčeli jsem na vrcholku hory, kde byl rozhled na celý ostrov. Celý štáb je nesmírně milý, Chorvati se neustále usmívají a jsou natěšení, ale zároveň bych řekla, že mají oproti nám takové dovolenkové tempo ,“ popisuje své první dojmy z natáčení Sandra Nováková a dál prozrazuje, jak se s tím vším propral její manžel.

▲ TV Prima natáčí seriál Na vlnách Jadranu (foto: FTV Prima)

„ Vojta s celým chorvatským štábem komunikuje v angličtině. Občas se cítí trochu osamoceně, protože celý štáb mezi sebou mluví chorvatsky a tam se moc nechytáme. A naopak naše hlavní chorvatská hvězda herec Sebastian Cavazza má veškeré scénáře v češtině, zvládá to bravurně a je skvěle připravený .“

Autoři seriálu Na vlnách Jadranu jsou Lucie Paulová a Marta Fenclová. Výrobu zajišťuje chorvatská produkce „Adria Studio Produkcija“, koproducent je TV Joj a skupina Prima. Diváci se mohou těšit na jména jako Matěj Hádek, Sandra Nováková, Natália Germani, Adam Ernest, Sebastian Cavazza, Sara Sandeva, Maroš Kramár, Anna Šišková, Veronika Lapková, Ondřej Kubina, Filip František Červenka, Václav Vydra, Kristýna Leichtová, Ondřej Kraus, Hana Gregorová, Štěpán Benoni, Cyril Dobrý, Kristýna Kociánová či Michal Dalecký. Natáčení se zúčastní i Ivana Kubelková a Pavlína Němcová.

zdroj: FTV Prima