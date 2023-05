Český rozhlas s rekordním podílem na trhu

10.05.2023 16:05

DNES!

Aktuální výsledky hlavního výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za 4. čtvrtletí 2022 a 1. čtvrtletí 2023 zaznamenaly posílení poslechu většiny stanic Českého rozhlasu a zároveň i rekordní podíl ČRo na rozhlasovém trhu.

ČRo Radiožurnál znovu posílil pozici nejposlouchanějšího rádia denně a zůstává i lídrem týdenního poslechu, rekordní poslechovosti dosáhl ČRo Plus.

Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl rekordní hodnoty 27,7 %. Aktuálně poslouchá Český rozhlas denně 1 690 tisíc a týdně 2 791 tisíc posluchačů.

„V měsíci, kdy slavíme 100 let od spuštění rozhlasového vysílání, dosahují výsledky poslechovosti Českého rozhlasu i jeho jednotlivých stanic nejlepších čísel za poslední roky. Kromě výsledků zpravodajských stanic mě těší i významné posílení poslechovosti ČRo Dvojka a regionálních stanic, jejichž denní poslechovost je nejvyšší za posledních 5 let. Je to dárek od našich posluchačů i ocenění práce všech rozhlasáků, kterým za to patří velký dík. A je to pro nás příslib a zároveň i velký závazek do budoucna, protože 100 let je jen začátek,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

ČRo Radiožurnál posílil, denně jej poslouchalo 882 tisíc (téměř o 200 tisíc více než druhý Impuls) a týdně 1 670 tisíc posluchačů (+ 17 tisíc). Opětovně se rekordně posunula týdenní poslechovost analyticko-publicistické stanice ČRo Plus, a to už na 266 tisíc posluchačů (+ 7 tisíc). Denní poslech je 144 tisíc (+10 tisíc).

Nejlepšího výsledek od r. 2017 zaznamenala stanice ČRo Dvojka, která navýšila denní poslech na 377 tisíc posluchačů (+ 33 tisíc) a týdenní poslech na 621 tisíc (+ 46 tisíc). Mimořádně se dařilo i regionálním stanicím České rozhlasu, jejichž denní poslech je rovněž nejvyšší od r. 2017: 442 tisíc posluchačů denně (+34 tisíc) a 744 tisíc týdně (+ 30 tisíc). Mezi jednotlivými regionálními stanicemi ČRo je dlouhodobě nejúspěšnější ČRo Brno, který si naladí denně 99 tisíc a týdně 166 tisíc posluchačů, nejvíce pak posílila stanice ČRo Olomouc.

zdroj: ČRo