Český rozhlas představil hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí

13.07.2023 19:52

DNES!

Český rozhlas vrátil pomocí umělé inteligence do éteru hlas Karla Gotta. Poprvé zazněl dnes na slavnostní premiéře projektu GOTT NAVŽDY. Od pátku 14. července ho pak posluchači uslyší ve vybraných pasážích četby na pokračování na Českém rozhlase Dvojka a na mujRozhlas.cz. Je to vůbec poprvé, kdy je v Česku hlas vytvořený umělou inteligencí v takovém rozsahu zapojen do literárně dramatického díla.

Na přípravách projektu rozhlas spolupracoval s agenturou Karel Gott Agency, která pečuje o zpěvákův odkaz, a s vědci ze Západočeské univerzity v Plzni.

„ Projekt GOTT NAVŽDY realizujeme v rámci oslav 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás. V Česku i v evropském měřítku je tento projekt, díky kterému posluchači uslyší v rozhlasovém éteru prostřednictvím umělé inteligence opět hlas Karla Gotta, naprosto výjimečný. Český rozhlas tak veřejnosti dokazuje, že je nejen institucí s bohatou historií, ale i moderním médiem určujícím trendy v oblasti technologií a inovací ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Ivana Gottová a René Zavoral (foto: Český rozhlas)

V prvních větách, které dnes posluchači mohli slyšet, popisuje hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí přípravy svých pamětí.

„ Od začátku jsem si přál, aby text byl čtivý, takřka beletristický. Chtěl jsem k vám, čtenářkám a čtenářům, být co nejupřímnější. A také uvést konečně některé věci na pravou míru. Někteří aktéři z mé knihy mohou tvrdit, že to přece bylo jinak. Já si to pamatuji takto. Po svém ,“ zazní v nahrávce, kterou dnes v přímém přenosu ČRo Dvojka slyšeli poprvé posluchači i hosté pozvaní na slavnostní premiéru ve studiu S1.

„ Dojalo mě slyšet znovu Karlův hlas. I když víte, že vám to vypráví jen počítač, ten specifický otisk Karla Gotta se tam zkrátka přenesl. Je to působivá iluze ,“ popsala zpěvačka a dlouholetá zpěvákova spolupracovnice Jitka Zelenková.

▲ Premiéra Gott navždy (foto: Český rozhlas)

Ve vysílání uslyší posluchači celkem 49 vybraných kapitol. Celá autobiografie v kompletním znění vyjde na podzim jako audiokniha. „ Vím, a ví to i manželovi příznivci, že skutečného Karla nám už nikdy žádná sebelepší technologie nevrátí. Ale jsem ráda, že si můžou alespoň některé pasáže autobiografie poslechnout tak, jako by je načetl Karel. Na přípravě knihy mu velmi záleželo a věnoval se jí velmi intenzivně až do svého odchodu ,“ připomíná Ivana Gottová, zpěvákova manželka a jednatelka společnosti Karel Gott Agency.

Autobiografie Má cesta za štěstím vyšla v polovině roku 2021, rok a půl po zpěvákově odchodu.

Projekt GOTT NAVŽDY vznikl pod vedením šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka. Tým, který pracoval s takzvanou hlasovou syntézou, se po celou dobu držel striktních interních pravidel. Z nich například vyplývá, že hlas vytvořený umělou inteligencí může být použit jen pro načtení textu, který dotyčná osoba napsala nebo pronesla, a nebude zneužit v nesprávném kontextu. Podle právní analýzy, kterou si Český rozhlas nechal vypracovat u renomované právnické kanceláře Štaidl - Leška, je užití hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí po všech stránkách možné při dodržení zásad šíření jeho dobrého jména, pozitivního odkazu a při respektování piety.

Umělá inteligence načetla hlasem populárního zpěváka zhruba 16 000 slov. Vývoj digitálního otisku hlasu pro Český rozhlas zajistila vědecká společnost SpeechTech ve spolupráci s Výzkumným centrem NTIS Západočeské univerzity v Plzni. „ Pro nás to určitě nebylo obyčejné zadání a velká výzva. Každý ten hlas dobře zná a každý ho bude hodnotit ,“ uvedl vedoucí centra NTIS Jindřich Matoušek.

Dvě série četby na pokračování odvysílá Český rozhlas Dvojka od pátku 14. července až do konce letních prázdnin vždy od 22 hodin. K poslechu budou i na audioportálu mujRozhlas.cz.

Více se o projektu GOTT NAVŽDY dozvíte na www.gott.rozhlas.cz.

zdroj: ČRo