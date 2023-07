Lukáš Kubát se stává finančním ředitelem skupiny Prima

13.07.2023 11:14

Na pozici finančního ředitele skupiny Prima se posouvá od 1. srpna Lukáš Kubát, který doposud ve společnosti působil jako ředitel strategie a distribuce. Stávající ředitel Ladislav Musil, který do skupiny nastoupil jako interim finanční ředitel, své angažmá ve skupině Prima končí k 31. červenci.

„ Rád bych Ladislavu Musilovi poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál mu mnoho dalších úspěchů jak v osobním, tak profesním životě. Na Primě řídil přenastavení finančních procesů, nutných pro úspěšnou transformaci od primárně televizní skupiny k multimediálnímu domu, což se mu zdárně povedlo ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

▲ Lukáš Kubát (foto: FTV Prima)

„ Ve skupině Prima rádi dáváme prostor k rozvoji svým interním talentům, a proto jsme se rozhodli, že pozici finančního ředitele nabídneme Lukáši Kubátovi, který má bohaté zkušenosti v oblasti korporátních financí. Navíc velmi dobře rozumí mediálnímu odvětví, jeho výzvám a příležitostem. Jeho cílem bude další rozvoj dynamického business reportingu, podpora synergií mezi jednotlivými divizemi skupiny a neustálé zlepšování efektivity procesů “, blíže vysvětluje Marek Singer.

„ Skupina Prima je dynamicky rostoucí společnost a velmi si vážím nové pracovní příležitosti. Těším se, že jako finanční ředitel mohu propojovat dva světy, ze kterých mám letité zkušenosti, a to jsou právě finance a televizní byznys. Věřím, že díky svým znalostem přispěji k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti, podpoře strategických investic a efektivnímu finančnímu řízení ,“ doplňuje ke svému jmenování na pozici finančního ředitele Lukáš Kubát.

Lukáš Kubát nastoupil na Primu v roce 2021 jako ředitel strategie a distribuce. Do jeho agendy mimo jiné patřil rozvoj nových projektů skupiny Prima i spolupráce s jednotlivými operátory v České republice a na Slovensku. Lukáš má bohaté zkušenosti z oblasti financí, svou kariéru začínal ve společnostech Ernst & Young a Deloitte, kde pracoval v oddělení finančního auditu a corporate finance. Deset let zastával seniorní a vedoucí pozice ve společnosti CME. Věnoval se především korporátní strategii a diverzifikaci příjmů na šesti trzích střední a východní Evropy. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a studoval i na UCLA Anderson School of Management v Los Angeles ve Spojených státech.

