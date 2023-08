CANAL+ v září: Hanební pancharti, Znovu 20 i české filmy

11.08.2023 16:35

Streamovací platforma CANAL+ nabídne svým uživatelům v září porci filmů, seriálů a také české filmy. Z premiérového obsahu jmenujme seriál Znovu 20 či oblíbené české filmy jako například Bábovky, Vlastníci a řadu dalších titulů.

Od 4. září

Hanební pancharti (Inglourious Basterds, 2009)

Děj filmu se odehrává v okupované Francii během druhé světové války a sleduje dvě hlavní linie příběhu. První je příběh skupiny židovských amerických vojáků, známé jako „Hanební pancharti“ v čele s poručíkem Aldem Rainem (Brad Pitt). Tito vojáci mají jediný cíl - zabíjet a skalpovat nacistické vojáky a šířit mezi ně strach a hrůzu. Druhá linie příběhu se zaměřuje na Shosannu Dreyfusovou (Mélanie Laurent), židovskou dívku, která se schová v Paříži a jako majitelka kina se touží pomstít za smrt své rodiny, již zavinil nacistický plukovník Hans Landa (Christoph Waltz).

Hanební pancharti jsou typickým Tarantinovým filmem, plným napětí, násilí, humorných dialogů i zvratů a s unikátním zpracováním historického kontextu.

Film měl velký ohlas u kritiky i diváků. Získal osm nominací na Oscara, včetně nejlepšího filmu a režie. Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli získal Christoph Waltz.

▲ Film Hanební parchanti uvede CANAL+ (foto: CANAL+/M7 Group)

Od 11. září

Velryba (The Whale, 2022)

Famózní comeback Brendana Frasera jako 270 kg vážícího osamělého učitele Charlieho, který se snaží obnovit rozpadlý vztah nejen se svou dcerou.

Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je Charlieho superschopností. Vidí v lidech jen dobro, a v nás tak probouzí empatii. Téměř třísetkilový osamělý učitel Charlie, ztvárněný Brendanem Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě vyrovnává s minulostí, uzavřel se ve svém bytě, stresové situace řeší přejídáním, ale na půdorysu svého třípokojového bytu je majákem dobra pro sebe i své okolí.

Film Darrena Aronofského z roku 2022 vyniká nejen díky silným hereckým výkonům, ale také režisérskému zpracovaní. Vyhýbá se klišé a předvídatelnosti a nabízí originální hlubokou reflexi lidského bytí.

Premiéra seriálu

Od 25. září

Znovu 20 (Younger, 2015-2021)

Liza je čtyřicetiletá čerstvě rozvedená svobodná matka. Nyní hledá práci, což - jak brzy zjistí -je pro ženu jejího věku velmi obtížný úkol. Poté, co se jí dostane komplimentu od mladšího muže, se rozhodne, že podstoupí vizuální proměnu. Tu si vezme na starosti její přítelkyně Maggie. Úkolem je, aby Liza vypadala, že jí je přes dvacet... Americký seriál Znovu 20 je plný humoru, komplikací a situací, které vznikají z Liziny dvojí identity. Seriál zachycuje nové pracovní výzvy i romantické vztahy a životní dilemata. Díky skvěle vystavěnému scénáři tak nabízí zábavu a zároveň zamyšlení nad společenskými otázkami.

▲ Seriál Znovu 20 nabídne CANAL+ (foto: CANAL+/M7 Group)

České filmy na CANAL+

CANAL+ uvádí české filmové hity v čele s úspěšnou komedií Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Od 6. září

Bábovky (2020), režie: Rudolf Havlík

Filmová adaptace románu Radky Třeštíkové s brilantními českými herci v čele s Janou Plodkovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Vetchým, Lenkou Vlasákovou, Markem Taclíkem či Jiřím Langmajerem. Tragikomedie Bábovky pod taktovkou režiséra Rudolfa Havlíka odhaluje realitu současných partnerských i rodinných vztahů, které často nedosahují ideálu. Osudy jednotlivých hrdinů ukazují, že lidé jsou propojení víc, než si myslí, ať už jde o práci, náhody, touhu po naplnění, strach, nenávist, či lásku. Všichni jsme součástí složité sítě, která je utkána z emocí, a i drobné náhody někdy mohou změnit osudy ostatních lidí. Bábovky mapují vztahy a ukazují zábavné i bolestné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

Od 12. září

Vlastníci (2019), režie a scénář: Jiří Havelka

Filmová komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky vychází z oceněné divadelní hry Společenství vlastníků, kterou Havelka sám napsal a režíroval. Hvězdně obsazená komedie zaznamenala úspěch u kritiky i diváků.

Příběh se odehrává na schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Vlastníci mají různé představy o budoucnosti domu. Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky zachraňují dům. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) vše iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svoji maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby, jak zhodnotit svůj majetek. Pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. V pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer) a jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje...

Od 22. září

Toman (2018), režie: Ondřej Trojan

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval i s osudy lidí.

Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu. Toman, ztvárněný Jiřím Macháčkem, je vylíčen jako bezskrupulózní obchodník s obrovskou mocí a zásadním úkolem - sehnat peníze, jež mají zajistit vítězství komunistů ve volbách. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho, a to bez ohledu na následky. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká.

▲ Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel bude k dispozici na CANAL+ (foto: CANAL+/M7 Group)

Od 29. září

Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021), režie a scénář: Patrik Hartl

Příběh čtyřicátníků, kteří se rozhodnou chytit svůj život za pačesy a čelit krizi středního věku. V hlavních rolích excelují Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann.

Bylo jim čtyřicet a zjistili, že nežijí takový život, jaký si během společných gymnaziálních let představovali. Po útěku z třídního srazu se čtveřice kamarádů rozhodne řešit krizi středního věku svérázným způsobem - svorně přijmou výzvu svléknout se na veřejnosti do naha bez ohledu na situaci, ve které se budou zrovna nacházet, a ještě to celé natočit jako video. Opravdu všichni splní, co si slíbili?

Filmová adaptace bestselleru Patrika Hartla se stala nejnavštěvovanějším filmem tuzemských kin roku 2021.