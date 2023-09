Evropská a Konferenční liga opět na Sport1 a Sport2

04.09.2023 11:21

DNES!

Mezinárodní klubové soutěže pod hlavičkou UEFA se každoročně těší ohromné fanouškovské přízni. I v nové sezóně budou Evropská a Konferenční liga nabízet nespočet památných fotbalových momentů, o které se tentokrát bude starat mimo jiné pět „československých“ klubů.

V základní skupině Evropské ligy budou reprezentovat pražské kluby Sparta a Slavia, v Konferenční lize se o postup budou rvát Viktoria Plzeň, Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Sport1 a Sport2 budou v každém kole nabízet dva zápasy českých klubů a jeden zápas slovenského klubu.

A šance na to, že české a slovenské kluby postoupí do vyřazovací fáze, rozhodně není nízká. Úřadující český mistr, Sparta Praha, si zahraje ve skupině se španělským favoritem Realem Betis, skotskými Rangers a kyperským Arisem Limassol. Právě skotský klub by měl být hlavním soupeřem v boji o druhé postupovém místo a Sparta v roce 2021 ukázala, že tým z Ibroxu dokáže porazit.

Slavii los přisoudil do skupiny vítěze úvodního rončíku Konferenční ligy a finalistu Evropské ligy z minulé sezóny, AS Řím, k tomu neoblíbenou vzpomínku v podobě Šeriffu Tiraspol a švýcarský klub Servette Ženeva. Tým Josého Mourinha je jednoznačným favoritem skupiny, každopádně Slavia má solidní šanci nechat za sebou Sheriff i Servette.

Los Konferenční ligy nebyl úplně milosrdný k Viktorii Plzeň, která bude na podzim pravidelně cestovat do neoblíbených a nepříjemně vzdálených destinací. V nevyzpytatelné skupině má nedávného soupeře Sparty, Dinamo Záhřeb, kazašskou Astanu a kosovský klub FC Ballkani, s nímž má své zkušenosti pro změnu Slavia.

Spartak Trnava si zahraje proti tureckému gigantovi Fenerbahce, nejlepšímu bulharskému klubu Ludogorci Razgrad a dánskému tvůrci talentů, Nordsjaellandu. Slovan Bratislava se může těšit na bitvy s francouzským Lille, slovinským mistrem Olimpijí Lublaň a šampionem z Islandu, KÍ Klaksvíkem.

Televizní stanice Sport1 a Sport2 budou tradičně nabízet bohatý program přímých přenosů z obou soutěží. V každém kole dva zápasy českých klubů a jeden duel slovenského klubu, taktéž v přímém přenosu. Konferenční liga začíná 20. 9. 2023, Evropská liga o den později, 21. 9. 2023. Sport1 a Sport2 budou po podzimní části naíbzet pravidelně přenosy i z vyřazovací fáze obou soutěží.

zdroj: AMC