Od farmáře na talíř - nová lokální produkce na TV Paprika

06.09.2023 12:26

DNES!

Česká kuchyně má bohatou historii a výrazné chutě, které se však často ztrácí v době moderní a minimalistické gastronomie. Co se ale stane, když se nadaná kuchařka s láskou pro tradici vydá po stopách českých farmářů?

V novém pořadu Od farmáře na talíř můžete objevit to nejlepší z tradiční gastronomie a inovace díky talentované Markétě Hrubešové. Spojení těch nejkvalitnějších ingrediencí s vášní pro vaření způsobí nezapomenutelnou kulinářskou explozi na talíři. Vychutnejte si premiéru pořadu již 9. září v 17:00 na televizní stanici TV Paprika.

▲ Markéta Hrubešová (foto: AMC)

Markéta Hrubešová není pouze talentovaná herečka, ale také spisovatelka s vášní pro gastronomii. Svou lásku pro tradiční českou kuchyni obohacuje špetkou kreativity a inovace. Sérii Od farmáře na talíř můžeme považovat za okno do jejího kuchařského světa, kde se prolíná stará moudrost s moderními trendy. Jedním z hlavních principů tohoto pořadu je spojení farmářských produktů s konečným jídlem na talíři. Markéta Hrubešová přináší do popředí farmáře, kteří pěstují a dodávají prvotřídní suroviny. Každé jídlo je tak nejen o chuti, ale také o příběhu za ním. To spojuje zemi, pěstitele a kuchaře do jednoho harmonického procesu.

Česká kuchyně není jen o bramborovém salátu a svíčkové. TV Paprika vám to dokáže kulinářskou sérií Od farmáře na talíř, kde se můžete těšit na nové variace tradičních jídel, která nesou osobitý rukopis.

Připojte se k našemu kulinářskému dobrodružství a objevte svět tradice a kreativity, který se spojí na talíři. Pořad Od farmáře na talíř s Markétou Hrubešovou vám ukáže, že kulinářské umění nemá žádné hranice.

Po pořadu Od farmáře na talíř s Markétou Hrubešovou nepřepínejte. Od 17.30 bude totiž následovat slovenská verze této série. Ta vás zavede na ta nejzajímavější místa na Slovensku, kde se tradice smíchá s kreativitou pod vedením oblíbeného šéfkuchaře Gaba Kocáka.

zdroj: AMC