Český rozhlas přichází s projektem Udrž to! 7 dní pro planetu

18.09.2023 09:48

DNES!

Český rozhlas se zapojuje do Evropského týdne udržitelného rozvoje projektem „Udrž to! 7 dní pro planetu“. Od 18. do 24. září 2023 nabídne posluchačům inspirativní příběhy známých rozhlasových tváří Adély Gondíkové, Hany Řičicové a Jana Pokorného, které za pomoci odborníků změní svoje každodenní návyky tak, aby žili více udržitelně.

Zásadním environmentálním tématům se bude v průběhu týdne věnovat i klimatický zpravodaj Jan Kaliba v novém sedmidílném seriálu stanic ČRo Radiožurnál a ČRo Plus.

„ Český rozhlas se jako veřejnoprávní médium ve svém vysílání pravidelně věnuje otázkám životního prostředí a environmentální udržitelnosti. Považujeme za obzvláště důležité šířit osvětu o dopadech klimatické změny, proto jsme nově zřídili post klimatického zpravodaje. Navíc se poprvé zapojujeme do Evropského týdne udržitelného rozvoje a to prostřednictvím projektu Udrž to! 7 dní pro planetu. Našim cílem je posluchačům od 18. do 24. září prezentovat příklady dobré praxe a motivovat i inspirovat k aktivitám, které veřejnost povedou k udržitelnějšímu způsobu života ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Výzva Udrž to! (foto: ČRo)

Výzva Udrž to! Sedm dní pro planetu přináší individuální příběhy, kterými se mohou posluchači inspirovat k udržitelnějšímu chování. Ve vysílání stanic Českého rozhlasu uslyší, jak si moderátorky Adéla Gondíková a Hana Řičicová nebo moderátor Jan Pokorný poradí s udržitelností v každodenním životě. V rámci týdne od 18. do 24. září mohou sledovat také na sociálních sítích a webu udrzto.rozhlas.cz příběhy těchto zástupců třech generací, kterým na cestě k udržitelnosti radí odborníci na ekologické vzdělávání z Ekoškoly Tereza.

Projekt nabídne i seriál stanic Radiožurnál a Plus, v kterém nový klimatický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba v sedmi tématech pokryje zásadní otázky spojené se změnami klimatu. Zaměří se na globální kontext environmentální udržitelnosti či na problematiku sdílené zodpovědnosti vlád a institucí při řešení důsledků změn klimatu a jejich předcházení.

Stanice Českého rozhlasu budou i ve stálých pořadech během Evropského týdne udržitelného rozvoje informovat o tématech spojených s udržitelností. Zabývat se mimo jiné budou komunitní energetikou, environmentálním žalem, udržitelností v kultuře nebo tím, co znamená žít a pracovat udržitelně.

Český rozhlas zapojuje do projektu i nejmenší posluchače. Rádio Junior si pro ně připravil zábavné ekovýzvy Udrž to a dodrž to. Děti se mohou například zapojit do výzev krmení žížal, sázení zeleně, ne! igelitkám nebo upcyklace. Za jejich splnění budou odměněny virtuálními odznaky, které si lze i vytisknout a nalepit na viditelné místo.

Projekt „Udrž to! 7 dní pro planetu“ odprezentují všechny stanice Českého rozhlasu, speciální web udrzto.rozhlas.cz nebo audioportál Českého rozhlasu mujRozhlas. Informace o projektu lze také najít na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz či sociálních sítích Českého rozhlasu.

Český rozhlas se jako médium veřejné služby ve svém vysílání dlouhodobě věnuje tématu environmentální udržitelnosti. Zároveň chce jít příkladem, proto systematicky podniká kroky, aby byl jeho vlastní provoz environmentálně udržitelnější. Koncem roku 2022 ukončil vysílání na středních vlnách (AM), které bylo desetkrát energeticky náročnější na provoz než síť krátkých vln (FM). V distribuci naopak výrazně podpořil energeticky šetrnější digitální vysílání DAB+.

Český rozhlas se jako veřejný zadavatel taktéž věnuje environmentálně odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

