CANAL+ v říjnu: Sci-fi Projekt Lazarus I či UFO II

15.09.2023 16:11

V říjnu streamovací platforma CANAL+ uvede premiéry seriálů Projekt Lazarus I a UFO II nebo americký seriál Znovu 20. Nebude chybět ani oblíbená česká klasika.

U příležitosti státního svátku 28. října zařazuje CANAL+ do své knihovny české filmové klasiky včetně filmu Karla Kachyni Ať žije republika.

Od 5. října

Premiéra 1. řady britského seriálu Projekt Lazarus I

Projekt Lazarus je fascinující britský sci-fi thriller, který nabízí zajímavý pohled na koncept cestování časem. Sleduje příběh George, který se jednoho dne probudí a zjistí, že znovu prožívá den před několika měsíci. Všechny jeho milníky byly zrušeny, včetně jeho manželství a úspěchů v práci. Ale nejhorší je, že se zdá, že je jediný, kdo si toho všiml. Když potká Archieho, je rychle naverbován do projektu Lazarus, tajné organizace, která využila schopnost vrátit čas pokaždé, když světu hrozí zánik. Ve chvíli, kdy někoho z Georgeových blízkých zraní podivná nehoda, musí se rozhodnout, zda zůstane věrný Lazarovi, nebo se vydá na zběsilou cestu a vrátí čas, aby to napravil.

Seriál se zabývá otázkami volby mezi vlastním štěstím a povinností k zachování světa, a zpracovává tak zajímavý morální aspekt. Skvělé režijní ztvárnění s vizuálními efekty dodávají Projektu Lazarus originální silnou atmosféru sci-fi thrilleru.

▲ Seriál Projekt Lazarus I (foto: Simon Ridgway, Sky UK Limited)

Od 11. října

Jak zabít Escobara

Britské dokumentární drama režiséra Davida Whitneyho zpracovává dosud nezveřejněný příběh pokusu o atentát na drogového bosse Pabla Escobara na vrcholu jeho moci, který provedl malý tým elitních žoldáků. Dokumentární film vrhá světlo na temný kout britského postimperiálního dědictví: na skupiny převážně bývalých vojáků, kteří v 70. a 80. letech 20. století zabíjeli na objednávku v mnoha občanských konfliktech v Africe a Latinské Americe. Hlavními zpovídanými jsou Peter McAleese, bývalý výsadkář, který vyrostl v Glasgow a byl zodpovědný za vojenské aktivity vražedného komanda, a David Tomkins, muž, který zakázky organizoval a podle vlastního vyjádření přesouval do konfliktních zón obrovské množství zbraní.

▲ Seriál Jak zabít Escobara (foto: CANAL+/M7 Group)

Od 23. října

UFO II

Druhou řadou seriálu UFO se vracíme do roku 1978. Didier Mathure, brilantní vesmírný inženýr, je převelen do GEPANu, jednotky specializující se na UFO, kterou vede tým, jehož členové jako by sami žili na jiné planetě. Poté, co Didier sám spatřil UFO, které zneklidnilo jeho ultraracionální mysl, cestuje nyní po zemi v naději na nová pozorování... Ale marně. Už to chce vzdát, když v jaderné elektrárně dojde k podivnému úkazu. Je to výzva pro tým GEPAN, který je touto fascinující záhadou ohromen. Didier je přesvědčen, že se s ním pokouší navázat kontakt mimozemská bytost, a udělá vše pro to, aby odpověděl, pokud se mu ovšem do cesty nepostaví Claire Carmignacová z ministerstva energetiky. V hlavní roli vesmírného inženýra exceluje skvělý francouzský herec Melvil Poupaud.

Znovu 20 (Younger, 2015-2021)

Po premiérovém uvedení seriálu Znovu 20 pokračuje proměna čtyřicetileté čerstvě rozvedené svobodné Lizy. Co se stane, když kvůli práci projde vizuální proměnou? Tu si vzala na starost její přítelkyně Maggie. Liza musí vypadat na dvacet... Americký seriál Znovu 20 je plný humoru, komplikací a situací, které vznikají z Liziny dvojí identity. Seriál zachycuje nové pracovní výzvy i romantické vztahy a životní dilemata. Díky skvěle vystavěnému scénáři tak nabízí zábavu a zároveň zamyšlení nad společenskými otázkami.

Česká klasika na CANAL+

U příležitosti státního svátku uvádí CANAL+ 28. října tvorbu českých filmových klasiků: Františka Vláčila, Juraje Herze, Karla Kachyni či Jiřího Krejčíka.

Ať žije republika (1965), režie: Karel Kachyňa

Filmové drama Karla Kachyni líčí konec druhé světové války na moravském venkově očima dvanáctiletého kluka. Vesnička Nesovice se stává dějištěm událostí, jejichž průběh dramatizují blížící se frontové boje. Malý Olin žije v obavách z přísného otce a současně udiveně pozoruje chování dospělých. Ti se neváhají pustit do drancování opuštěného německého statku ani zlikvidovat údajného kolaboranta. Ustupující němečtí vojáci i sovětští osvoboditelé jsou pak v Olinových očích zdrojem obav o rodinný majetek - kobylu s vozem. Karel Kachyňa pomocí režie i kamery vyvažuje snovými obrazy drsnou realitu sklonku války. Olin v podání neherce Zdeňka Lstibůrka potvrzuje Kachyňovu úžasnou schopnost pracovat s dětskými představiteli. Film byl uváděn i pod názvem Já a Julina a konec veliké války.

Pension pro svobodné pány (1965), režie: Jiří Krejčík

Česká bláznivá komedie Pension pro svobodné pány vznikla v roce 1967 podle divadelní hry irského spisovatel Seana O'Caseyho. V chudém penzionku pro svobodné pány jsou zakázány dámské návštěvy. Slečna Mossieová nekompromisně a přísně dbá o chod svého domu. Přesto však mladý pan Mulligan propašuje do svého pokoje slečnu Andělu. Příhody jedné noci a časného rána, kdy je trestuhodně porušen řád solidního penzionu, zpracoval Jiří Krejčík nejdříve pro televizi a pak je uvedl v Činoherním klubu. Po velkém úspěchu v divadle se rozhodl tuto lehkou konverzační komedii zfilmovat. Do hlavních rolí obsadil Ivu Janžurovou, Josefa Abrháma, Jiřího Hrzána a také hvězdu předválečného filmu Věru Ferbasovou.

Údolí včel (1967), režie: František Vláčil

Příběh filmu režiséra Františka Vláčila a scenáristy Vladimíra Körnera se odehrává ve druhé polovině 13. století. Hlavními protagonisty vyprávění jsou dva rytíři křižáckého řádu Armin von Heide a jeho mladý chráněnec Ondřej. Tento mladý šlechtic, kterého otec proti jeho vůli zasvětil v dětství řádu, uprchne z křižáckého hradu, kde vyrůstal v askezi a modlitbách. Ondřej se po deseti letech vrací do rodného údolí včel a pokusí se o šťastný život po boku krásné Lenory. Fanatický Armin však svého druha pronásleduje až do rodného Vlkova a zmaří jeho pokus o normální způsob života. Údolí včel je filozofujícím dílem, neromantickou vizí středověku, jež místo bitevních scén líčí vnitřní konflikty postav. Vizuálně vytříbený snímek Františka Vláčila s Petrem Čepkem a Janem Kačerem v hlavních rolích se zaslouženého ocenění dočkal dlouho po svém uvedením, ale spolu s Marketou Lazarovou se stal klasickým dílem české kinematografie.

Petrolejové lampy (1971), režie: Juraj Herz

Filmové drama Petrolejové lampy natočil Juraj Herz podle stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka. Herz, který v šedesátých letech oslnil dramatem Spalovač mrtvol, pojal Petrolejové lampy jako expresivní svědectví o zmarněné ženské touze. Protagonistkou vyprávění odehrávajícího se na počátku 20. století je bohatá třicetiletá Štěpa, která kvůli své svobodomyslnosti v maloměstském prostředí jen obtížně hledá ženicha na své společenské úrovni. Nakonec se provdá za světáckého bratrance Pavla, přestože ví, že ho zajímá jen její věno. Až po svatbě žena zjistí, že Pavel trpí syfilidou. Nejenže s ním nemůže mít vytoužené děti, ale navíc musí trpělivě snášet manželův fyzický i psychický úpadek... Vynikající sugestivní snímek Juraje Herze se opírá o skvělé herecké výkony Ivy Janžurové v roli Štěpy a Petra Čepka, který roli Pavla pojal jako působivou studii devastace mužství.

zdroj: Canal+