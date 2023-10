Režisér Jiří Strach natáčí nové díly Docenta

26.10.2023 08:31

Deset let čekal režisér Jiří Strach na scénář od autorské dvojice Josef Mareš a Jan Malinda, aby mohl v roce 2021 natočit třídílnou minisérii, ve které nejtěžší zločiny řeší nesourodá dvojice kriminalistů - kapitánka Fousová a docent Stehlík.

Premiéru měl Docent letos v lednu a divákům se líbil, v průměru každou epizodu sledovalo téměř 2,1 milionu lidí. Nyní Česká televize začala natáčet druhou sérii.

„ Docent je pro mě projekt za odměnu. Nejen herci, ale i všichni členové štábu odvádějí maximálně profesionální práci. Začátek druhé série nás proto motivoval k úvahám o třetím pokračování. Jsem za to moc ráda a mám takové podezření, že Josef Mareš už na něčem směle pracuje ,“ vysvětluje kreativní producentka Jiřina Budíková v kulisách policejní zasedačky, která vznikla ve Studiu 4 na Kavčích horách. Právě zde se začíná odvíjet další pátrání pražské mordparty...

▲ Natáčení mini série Docent II (foto: Zuzana Páchová)

„ Ivan Trojan, Ondra Vetchý, Tereza Ramba, Matěj Hádek, Marek Taclík... Co na to říct? Tohle jsou herci, se kterými je natáčení, byť takto náročného projektu, nebeská mana. Svoji práci miluji a u projektu, jako je tenhle, je to znásobeno i tím, jak skvěle od vývoje scénářů máme všechno precizně připravené ,“ říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach a doplňuje: „ V zásadě jsme se obuli do starých bot, po prvním záběru kluci věděli přesně, co mají hrát, jaké jsou jejich postavy. Ale všichni stárnou, moudří a uklidňují se. Tereza Ramba nezmění svoje DNA. Bouchačku tasí stále často a nepatřičně, to musí zůstat. A Ivan? Ví, že ho potřebují i tentokrát. Už nemá submisivní akademickou polohu, ale našel v sobě určitou policejní sebejistotu .“

Představitel titulní role Ivan Trojan o svém hrdinovi, kterého scenáristé v nových dílech vrací za katedru na Policejní akademii, prozrazuje: „ Diváci se můžou těšit na docenta Stehlíka tak, jak ho znají z první série. Precizního, poctivého, exaktního, čestného muže, který řekne ve správný čas tu správnou myšlenku. Natáčení je dost náročné, ale jsme skvělá parta .“

Šéf oddělení vražd, major Šera, v podání Ondřeje Vetchého, je nucen během vyšetřování požádat docenta o pomoc: „ Moje postava se vyvíjí. S docentem máme za sebou náročný případ brutálních vražd mladých dívek a naše vzájemná chemie musí být logicky jiná než na úplném začátku. Myslím si, že oproti první sérii je v této mezi námi mnohem víc mezilidských emocí, jako je vzájemná tolerance a větší úcta k našim odlišným dovednostem a schopnostem .“

Jak to bude v nových dílech s kapitánkou Fousovou na Policejním prezidiu vysvětluje s úsměvem a v duchu svojí postavy herečka Tereza Ramba: „ Je to horší. Řve ještě víc, ale je jediná, kdo samozřejmě ví první, kdo je vrah. Celý případ vyřeší. Bez ní by pánové neudělali ale vůbec nic .“

První řada Docenta je dostupná v iVysílání, ta druhá by se měla za rok objevit v programu České televize.

