Dramox a BBC First v nabídce Magenta TV

01.11.2023 16:01

DNES!

Od úterý 31. října 2023 je nabídka IPTV/OTT platformy Magenta TV bohatší o obsah platformy Dramox a produkční tvorby BBC First.

Milovníci britského humoru a dramatu si tak mohou vychutnat vybrané pořady BBC First. Diváci se mohou těšit například na kriminální seriál Vraždy ve Stratfordu, hvězdně obsazený seriál Čas se Stephenem Grahamem a Seanem Beanem nebo oblíbený seriál Otec Brown. A to vše v původním anglickém znění s českými titulky. Pořady BBC First budou dostupné pro zákazníky s digitální TV s tarifem M a vyšším.

Placená streamovací služba DRAMOX sdružuje desítky divadel a stovky představení nejrůznějších žánrů. Diváci se mohou podívat i na hry, které už aktuálně nejsou v repertoáru nebo jsou vyprodané. Na DRAMOXU najdou například představení Divadla v Dlouhé, Městských divadel pražských nebo Divadla pod Palmovkou.

Magenta TV přinese výběr z 50 představení, a ten se bude průběžně obměňovat. DRAMOX bude k dispozici zdarma pro nové i stávající zákazníky s digitální TV s tarifem L a vyšším, a exkluzivně pouze v Magenta TV.

Nabídku titulů z BBC First a DRAMOX zákazníci najdou v průvodci Magenta TV na pozici 25 a 26. Až do 15. ledna 2024 bude obsah jako ochutnávka i v tarifech S a M v případě DRAMOX a S v případě BBC First.

zdroj: T-Mobile