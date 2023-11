Nové značky na britském trhu: Legend Xtra a True Crime

22.11.2023 19:53

DNES!

Na britském trhu se představily bezplatné ( FTA) televizní stanice pod novými názvy. Program HorrorXtra, resp. Horror Xtra +1h, dokumentární CBS Reality a Reality Xtra byly představeny pod novými brandy.

Hororový kanál HorrorXtra, respektive časově posunutá verze Horror Xtra +1h se nyní vysílají pod značkou Legend Xtra, respektive Legend Xtra +1h.

▲ Legend Xtra - záběr z příjmu stanice

Změna se dotkla i doku kanálů CBS Reality (CBS Reality +1h) a Reality Xtra, které nyní najdou diváci pod názvy True Crime (True Crime +1), respektive True Crime Xtra.

Legend Xtra nabízí mix žánrového kina, seriálů a oblíbených pořadů.

▲ True Crime - záběr z příjmu stanice

True Crime je dokumentární a seriálový kanál analyzující skutečné kriminální případy a to od místa činu, přes vyšetřování až po soudní síně. True Crime Xtra přináší nejpoutavější kriminální případy a to do hloubky.

Všechny popisované programy vysílají ze stejné frekvence (11,344 GHz) ze satelitu Astra 2F z britského paprsku. Pokrytí je tedy nasměrováno na britské ostrovy s omezeným přesahem do Evropy. V různých částech Evropy je možný příjem vysílání s parabolami velkých rozměrů.

technické parametry - Legend Xtra, Legend Xtra +1h, True Crime, True Crime +1h, True Crime Xtra:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA