Pohodový advent a Vánoce na kanálech skupiny AMC

01.12.2023 12:19

DNES!

Adventní čas pomalu přichází a než se nadějeme jsou tady Vánoce. Pokud zrovna nebudete nasávat vánoční atmosféru na adventních trzích, věnovat se zimním radovánkám nebo trávit čas pečením cukroví, nahlédněte do programu televizních stanic AMC Networks International.

S programy AMC Networks International se nechte unášet do světa zábavy, dobrodružství i romantiky. Z pestré nabídky si vybere každý.

Hvězdný program na AMC CZ

Svého oblíbeného seriálu Killing Eve se nemusíte vzdávat ani ve sváteční čas. Každé pondělí od 22:45 bude Eve ve čtvrté řadě pokračovat ve svém pomstychtivém tažení. Oproti tomu Villanelle si našla úplně nové společenství a snaží se dokázat, že není žádná stvůra. Další spletité osudy čekají i na ostatní seriálové hrdiny a můžete se těšit také na velkolepé zakončení celého seriálu. Romantikům se zálibou v tajemnu udělá radost uvedení celé upíří Twilight ságy. Jestliže vám učaroval jeden z jejích hrdinů, Taylor Lautner, nenechte si ujít ani film Bez dechu. Na Vánoce určitě nemůže chybět ani Grinch, a to přímo o Štědrém večeru.

Děti zabaví i pobaví Minimax

Jakmile se děti dostatečně vyřádí při sáňkování a stavění sněhuláka, stačí jim uvařit horké kakao, pustit Minimax a můžete se v klidu věnovat třeba předvánočnímu úklidu, protože ony budou mít o zábavu postaráno. Dětská televizní stanice nachystala na prosinec bohatý program plný nových pořadů. Dobrodružnou jízdu si děti užijí s Agentkou 203, která se po odhalení tajného života svého otce rozhodne jít v jeho šlépějích. Stane se agentkou chránící každý den v 17:00 planetu před zlodušským mimozemšťanem. Cesta Zoe Stranekové začíná již 1. prosince.

Rodinný sitcom Život s tátou pobaví od 4. prosince každodenně v 19:00 celou rodinu. Život v domácnosti obývané otcem a čtyřmi nevlastními sestrami přináší vskutku ulítlé a neskutečně zábavné chvilky. Nových dílů se dočkají i ti, kterým učarovali Lego Friends: Nová kapitola a chybět na Minimaxu nebudou ani nejrůznější animované filmové lahůdky nebo nová dobrodružství Barbie a jejích přátel.

Spektrum rozšíří obzory

Jestliže dáváte přednost faktům před světem fikce a zábavy, pak si nalaďte televizní stanici Spektrum. Každý den zde můžete sledovat od 19:00 příběhy těch, kteří chrání americké hranice před pašeráky, teroristy či převaděči v seriálu Pobřežní stráž USA. Každodenně také máte možnost ve 21:00 vystoupat do závratných výšek spolu s vojenskými letci. Seriál Vzdušní bojovníci seznamuje diváky s historií, a tak trochu i zákulisím ozbrojených sil, strojů používaných letectvem a samozřejmě také s těmi, kteří je pilotují. Z výšin můžete od 2. prosince nahlédnout na Anglii, Skotsko a Wales v sérii Británie z ptačí perspektivy a v této krásné zemi později zůstat a seznámit se s rodinou, jež stojí v jejím čele. Zajímavý a intimně laděný seriál Královská dynastie: Sága rodu Windsorů nechává nahlédnout do historie panovnické rodiny, a to výhradně díky osobám, které její členy dobře znají. Sedm desetiletí britských ději ve velmi pravdivé a dokonale zpracované sáze se začíná odvíjet 30. prosince v 16:00 na televizní stanici Spektrum.

Bydlení, vaření i skvělé filmy na Spektrum Home

Přestavby domů s bratry Scottovými známými jako Property Brothers, Úžasné prostory George Clarka nebo pořady zaměřené na zajímavé architektonické počiny v Austrálii a na Novém Zélandu nemohou každý všední večer chybět na tematické televizní stanici Spektrum Home. Diváci se mohou těšit i na další díly Utajeného šéfa a s Markétou Hrubešovou navštíví kuchyně našich babiček. V pořadu Recepty pro radost od našich babiček proniknete každý všední den od 20:05 do tajů krajových specialit, především pak výborných moučníků a cukroví.

Kulinářský ráj na TV Paprika

Fanouškům dobré gastronomie by v žádném případně neměly uniknout prosincové premiéry na TV Paprika, kde například proslulý Jamie Oliver ukáže tentokráte ve speciálu 3. prosince od 22:00 Jamieho nejmilejší hospodárné vaření. Zjistíte tak, jak uvařit neuvěřitelně chutné pokrmy se zcela minimálními náklady. Soutěžní pořad Dorty snů - Kanada vám osladí život od 2. prosince každý víkend od 20:00. Kuchař a světoběžník James Martin zve od 25. prosince každý všední den v 18:00 diváky na svá Španělská dobrodružství. Kromě výtečné gastronomie tak máte možnost nahlédnout i do historie a kultury různých regionů Pyrenejského poloostrova. Dokonalost italské kuchyně odhalí ve svých pořadech Gino D´Acampo. Nahlédnete s ním pod pokličku tajemství nejen gastronomie jeho rodného kraje, ale také přírodních a kulturních krás. Cesta začíná 25. prosince v 19:00 a pokračuje vždy ve všední dny. 30. prosince si pak premiéru odbude pořad, v němž Gino spojil síly s dalšími dvěma velkými kuchaři, Gordonem Ramsayem a Fredem Sirieixem. Gordon, Gino a Fred na cestách zkoumají tentokrát o víkendech od 21:00 Španělsko. Jejich kulinářská pouť zahrnuje objevování dokonalých tapas, paelly, likérového sherry a dalších známých i utajených specialit.

zdroj: AMC