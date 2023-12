ORF Sport+ skončila v SD, pokračuje v HD

05.12.2023 09:20

DNES!

V souladu s dřívějším oznámením ukončil rakouský veřejnoprávní vysílatel ORF distribuci svého sportovního kanálu ORF Sport+ v klasickém SD rozlišení na satelitu Astra na pozici 19,2°E.

Program je nyní možné sledovat ze satelitu v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Skončil tak dlouhodobý souběh staré MPEG-2/SD a nové MPEG-4/HD distribuce.

Na původní pozici MPEG-2/SD distribuce stanice ORF Sport+ se objevila statická obrazovka s informacemi, že od 4.12.2023 je tento program poskytován jen v HD rozlišení a že mají diváci vyhledat program v HD rozlišení na uvedených technických parametrech. Nechybí ani zákaznická linka a také odkaz na webové stránky.

▲ Textová informace v SD distribuci ORF Sport+

ORF hodlá s přechodem na HD rozlišení pokračovat i u zbývajících stanic. Plnou migraci na satelitní HD vysílání chce dokončit do konce příštího roku. Nutno podotknout, že programy ORF se v HD rozlišení vysílají přes Astru již 15 let. ORF je tedy na vysílání v HD připravena. Změny v distribuci se tak nyní týkají především koncových diváků, kteří by měli zkontrolovat, zda přijímají programy ORF v HD a to ze správných parametrů.

Souběžná HD a SD distribuce je díky širokému pásmu na satelitu možná i v dalších letech. Nicméně je dvojí distribuce finančně nákladná, proto se provozovatel rozhodl souběžné šíření postupně ukončit.

Kanál ORF Sport+ je z důvodu omezení vysílacích práv zakódován a dostupný zákazníkům a abonentům ORF Digital, HD Austria a rakouské nabídky pay-tv služby Sky.

nové technické parametry - ORF Sport+ HD:

• Astra 1KR (19,2°E), freq. 11,273 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Videoguard + Viaccess

původní technické parametry - ORF Sport+ (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 1KR (19,2°E), freq. 11,244 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Irdeto + Videoguard