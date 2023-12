28,2E: Konec NOW Xmas, návrat NOW 70s

27.12.2023 20:01

DNES!

Vánoce jsou již za námi a provozovatelé tématických stanic se již postupně vracejí k běžnému programu. Britská hudební televize NOW XMAS se vrátila k hitům ze 70. let minulého století.

NOW XMAS přinášela divákům videoklipy s vánoční a zimní tématikou. Vysílání dočasného programu bylo spuštěno na konci listopadu letošního roku. Nyní, po skončení vánočních svátků, se program vrací k původnímu zaměření - na hudbu ze 70. let a název NOW 70s.

▲ NOW 70s - záběr z příjmu stanice. Program opět vysílá běžný program

Stanice NOW 70s vysílá ze silného evropského paprsku družice Astra 2G. Příjem je tedy možný s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy. Program se vysílá volně ( FTA).

Vedle NOW 70s (doposud NOW XMAS) došlo k návratu k původnímu zaměření i v případě britské televize MTV XMAS. Ta nyní opět vysílá klipy z 90. let minulého století pod názvem MTV 90s. Je nutno dodat, že MTV 90s (dříve MTV XMAS) se vysílá jako placený program a je dostupný pouze pro abonenty Sky UK. Rebrand na vánoční obsah MTV XMAS proběhl jen u britské verze MTV 90s. V Česku a na Slovensku mohli diváci po celou dobu sledovat MTV 90s.

▲ That's 80s - záběr z příjmu stanice. Program opět vysílá běžný program

Vánoční obsah již nenajdou diváci ani v případě pop-up kanálu Best Xmas Music. Tato stanice skončila a na její pozici se nyní opět vysílá That's 80s, kanál zaměřený na videoklipy z 80. let minulého století. Program se ale vysílá z britského paprsku družice Astra 2F. Příjem je tedy možný ve střední Evropě jen s parabolami velkých rozměrů. Program That's 80s se vysílá bezplatně (FTA).

Vánoční klipy nadále nabízí kanál BoXmas, vánoční filmy GREAT! Movies xmas (+1). Filmový kanál je v britském svazku, hudební v evropském. Programy jsou FTA.

technické parametry - NOW 70s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - MTV 90s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,626 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Videoguard

technické parametry - That's 80s:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA