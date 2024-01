Televize Sport 5 přišla o všechny licence

18.01.2024 12:13

DNES!

Sportovní kanál Sport 5 již nemůže vysílat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém prvním zasedání odňala všechny licence společnosti SPORT 5 a.s. v likvidaci.

RRTV na svém zasedání 16. ledna 2024 rozhodla o odejmutí vysílacích licencí televizi Sport 5 pro terestrické a satelitní vysílání. Podle Rady byly důvodem k odebrání licencí splněny zákonné důvody - provozovatel v průběhu kalendářního roku 2023 nevysílal více než 30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky.

Regulátor zároveň uložil účastníkovi řízení, společnosti SPORT 5 a.s. v likvidaci, povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou 1 tisíc korun v případě pozemní licence, stejnou částkou u satelitní licence. Jde tedy o celkovou částku 2 tisíce korun za náhradu nákladů řízení, které má účastník řízení zaplatit do pěti pracovních dní.

Sport 5 přerušila vysílání v létě loňského roku.