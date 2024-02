Kde hledat programy Nova Sport 5 a Nova Sport 6

29.02.2024 14:58

DNES!

Dnes dopoledne byly slavnostně spuštěny dva nové sportovní kanály s prémiovým obsahem Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Sportovní fanoušci tak získali další stanice se závody Formule 1 či MotoGP.

Ačkoliv start nových stanic byl ohlášen zhruba před měsícem, nové programy zatím nabízí jen velmi málo operátorů. Důvodem je pravděpodobně velmi náročné vyjednávání ohledně komerčních podmínek a tedy především cen. Kanál Nova Sport 5 bude přinášet nejenom závody Formule 1 ale také Formule 2 a Formule 3, včetně tréninků. Vysílací čas vyplní přenosy z atraktivních fotbalových soutěží. Na programu Nova Sport 6 diváci naleznou nejenom MotoGP ale také nově ohlášené bojové sporty UFC (Ultimate Fighting Championship).

▲ Sportovní nabídka kanálů Nova Sport (foto: TV Nova / Nova Sport)

Výsledkem dosavadních jednání je to, že nové programy jsou dostupné jen u tří televizních operátorů a to O2TV, Skylink a Telly a to v následující podobě:

O2TV

programy: Nova Sport 5, Nova Sport 6

rozlišení: HD

distribuce: OTT/IPTV

Skylink

programy: Nova Sport 5

rozlišení: HD

distribuce: DTH

Skylink Live TV

programy: Nova Sport 5

rozlišení: HD

distribuce: OTT

Telly

programy: Nova Sport 5, Nova Sport 6

rozlišení: HD

distribuce: OTT/IPTV

