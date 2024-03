Ve středu žižkovský vysílač s výlukou

01.03.2024 08:36

DNES!

Na středu 6.3.2024 naplánovala společnost České Radiokomunikace výluku televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Praha - Žižkov (Mahlerovy sady).

Výluka televizních multiplexů proběhne od 6:00 do 15:00 hodin. V tomto časovém rozmezí nebude možné z vysílače přijímat DVB-T2 multiplex 21 České televize, komerční multiplex 22 a multiplex 23 a také regionální vysílací sítě 4 a 12 (RS4 a RS12).

Ve stejný den od 0:05 do 5:00 hodin ráno se na vysílači odmlčí i rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM a to stanic Radiožurnál, Vltava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Hitrádio City, ČRo Plus a DAB+ multiplex ČRo.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.