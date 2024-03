Deset let bez Ivety. Dva měsíce s Ivetou na TV Nova

06.03.2024 18:47

DNES!

TV Nova slaví třicáté výročí od zahájení svého celoplošného vysílání. Na dárky se ale mohou těšit její diváci. Jedním z nich bude mimořádné zařazení dvou řad životopisné série Iveta z dílny Voyo Originál do vysílání TV Nova.

Sérii mapující dvě dekády života a kariéry jedné z nejslavnějších tuzemských popových ikon uvede TV Nova po šest nedělních večerů od 31. března do 5. května.

Vedle výjimečné televizní premiéry Voyo Originálu se diváci Novy mohou těšit na třídílný dokumentární cyklus Málo mě znáš. Ten, kromě řady výpovědí kolegů a přátel Ivety Bartošové, přinese také osobní vzpomínky Artura Štaidla na svou maminku a autentický vhled do fungování tuzemského šoubyznysu.

▲ Minisérie Iveta z dílny Voyo Originál (foto: TV Nova)

Dokument rovněž nabídne nikdy nezveřejněné záběry ze zpěvaččina soukromého i pracovního života v 80. a 90. letech. V květnu se pak diváci dočkají třetí, závěrečné řady série Iveta, a to výhradně na Voyo.

Trilogii třídílných sérií Iveta a dokumentární Málo mě znáš pro Voyo a TV Nova připravila oceňovaná produkční společnost Barletta Productions v čele s producenty Majou Hamplovou a Matějem Chlupáčkem. Kreativním producentem za TV Nova a Voyo je u obou projektů dvojnásobný držitel Českého lva Matěj Podzimek.

Třídílný dokument Málo mě znáš v režii Tomáše Kleina uvede TV Nova 5. května (na Voyo o měsíc dříve, 7. dubna). Unikátní dokumentární projekt přinese pohled na oslnivou kariéru Ivety Bartošové od osmdesátých do nultých let. Ve třech epizodách se zaměří zprvu na cestu sebevědomé, talentované a zpočátku nezkušené dívky z Frenštátu pod Radhoštěm do velkého světa, na éru pod uměleckým vedením Ladislava Štaidla a na období, kdy se Iveta Bartošová z jeho vlivu postupně vymaňuje, stoupá na kariérní vrchol a etabluje se v jednom z nejúspěšnějších muzikálových představení naší historie.

Diváci budou mít možnost vůbec poprvé zhlédnout nikdy nezveřejněné autentické záběry, které s Ivetou Bartošovou v devadesátých letech pořídil její dvorní fotograf Miloš Schmiedberger. Dokument také odkrývá příčiny Ivetina následného ústupu ze slávy a okolnosti závěru jejího života.

Vzpomínkové pásmo věnované jedné z nejslavnějších zpěvaček Československa zakončí premiéra třetí, závěrečné řady série Iveta režiséra a scenáristy Michala Samira s Annou Fialovou v hlavní roli. Na tu se mohou diváci těšit v květnu, a to už výhradně na Voyo.

Poslední série mapuje zpěvaččino období začínající třináct let po odchodu od Ladislava Štaidla. Ivetin život a kariéra se dramaticky mění, její alba se neprodávají jako dřív. Ale ona věří, že bude zase zpívat. Má za sebou neúspěšné manželství, ale věří, že ta pravá láska na ni stále čeká. A především má vedle sebe toho, na kom jí záleží nejvíc - svého dospívajícího syna. To kvůli němu chce vyhrát boj s vlastními démony. Je to on, kdo při ní stojí, i když se nedaří a bulvár čeká na každou její chybu. Kdysi chtěla být slavná. Teď chce obyčejný život. Pro Artura, pro sebe.

zdroj: Nova