Telly: Filmový kanál AMC pro všechny

03.04.2024 09:14

DNES!

Po celý duben mohou všichni zákazníci Telly sledovat ve svých balíčcích filmovou stanici AMC se seriály jako jsou Fear the Walking Dead nebo Fargo.

Telly po celý měsíc duben zpřístupní všem svým zákazníkům vysílání kanálu AMC. Tento kanál je běžně součástí balíčků Telly Střední a Velký.

Filmová stanice AMC nabízí největší filmové hity z dílny legendárních filmových studií MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). MGM stálo u vzniku nejznámějších a kritikou nejoceňovanějších filmů a televizních seriálů minulého století. Těšit se tak můžete na nadčasovou klasiku, hollywoodské trháky nebo oscarové snímky s těmi největšími hereckými hvězdami.

▲ Logo filmového kanálu AMC (foto: Telly/AMC)

Dopřejte si to nejlepší z filmové a seriálové tvorby jako např. Fear the Walking Dead nebo Better Call Saul na kanále AMC.

To nejlepší na duben:

• The Walking Dead: The Ones Who Live - Řada 1

• The Walking Dead: Daryl Dixon - Řada 1. První epizoda: 8. dubna

• Fargo - Řada 5. Kritikou i diváky velmi ceněný krimiseriál Fargo se dočkal již páté řady. Její uvedení v loňském roce přineslo nadšenou odezvu fanoušků. V hlavní roli Dorothy „Dot“ Lyonové se představí anglická herečka Juno Temple. Seriálovou novinku právě nyní můžete zhlédnout na kanálu AMC.

• Slavné hvězdy, velké filmy na AMC (Twilight, Twilight New Moon, Twilight Eclipse, Twilight breaking down 1, Twilight breaking down 2, Agent v sukni, Ace Ventura, A Quiet Place atd.)

zdroj: Telly