ČT živě odvysílá všech 64 utkání z MS v hokeji

10.05.2024 13:45

DNES!

Všech 64 utkání právě startujícího mistrovství světa v ledním hokeji odvysílá Česká televize živě. Prestižnější zápasy mohou diváci sledovat na kanálu ČT sport a souběžné duely prostřednictvím ČT sport Plus, tedy na webu, v mobilních aplikacích a v rámci HbbTV.

Web ctsport.cz přinese z MS v hokeji nejbohatší videoobsah v Česku. Kromě toho se fanoušci mohou těšit na sérii aktuálních podcastů s analýzami a názory expertů.

„ Těší nás, že můžeme ve vysílání opět nabídnout bohatý hokejový program, a to nejen ze samotných zápasů. Diváci u televizních obrazovek dostanou detailní servis, samozřejmostí budou také rozhovory a analýzy. Za vyzkoušení stojí i nová HbbTV aplikace vytvořená speciálně k hokejovému šampionátu ,“ říká výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

▲ Příprava studia v O2 areně (foto: Česká televize)

Nově nabídnou své postřehy i bývalé výrazné osobnosti národního týmu. „ Rozšiřujeme tým expertů. Dojde k oživení jeho počtu a způsobu, jak budeme glosovat zápasy. Už během sezony jsme vyzkoušeli Petra Koukala a Rostislava Olesze. V poslední době také Jakuba Voráčka a nově přivítáme Pavla Francouze jako speciálního experta ve studiu. Během mistrovství světa budeme mít ještě experta v Ostravě na slovenský tým, a to Borise Valábika ,“ přibližuje šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba.

Česká televize využije toho, že je světový šampionát v Česku, což se promítne i do programu. „ Máme studio v obou arénách, v Praze i Ostravě. Naši reportéři budou i na dalších místech kolem haly a ve fanzóně. Nabídneme i rubriku s názvem Pro hokej, jaký je zaměřenou na pohled do zákulisí turnaje ,“ dodává Robert Záruba.

Umístění studia v pražské aréně je prakticky stejné jako v roce 2015. U ostravského studia došlo k zavěšení gondoly na stěnu haly, protože umístění z roku 2015 nebylo možné s ohledem na úpravy Ostravar arény použít. Pořadatelům se díky tomu podařilo ušetřit zhruba 500 míst pro fanoušky.

Zajímavostí je, že pražské i ostravské studio obslouží jediná režie, navíc sídlící na Kavčích horách, tedy nikoli přímo v místě konání akce. „ Takzvanou remote production jsme využívali i při mistrovství světa v roce 2015 a intenzivně ji používáme od covidu, tedy asi tři roky. Hlavní režie v takovém případě není v přenosovém voze na místě, ale je u nás v SK 7 ,“ říká režisér hokejových přenosů Jan Celner.

Pro reportéry a komentátory představuje světový šampionát práci od rána do noci. „ Začínám ráno, ranním rozbruslením národního týmu - v den, kdy je zápas. Případně tréninkem - v den, kdy Češi zápas nehrají. Musím sledovat složení formací, vymyslet nějaké téma, natočit na toto téma pár rozhovorů. Poté namluvit a postříhat příspěvek do poledních zpráv. Po poledni postříhat témata do přenosů, přeložit, poslat podklady do Prahy. Poté musím vymyslet, namluvit a postříhat příspěvek do Branek, bodů, vteřin. A pak už je většinou čas na to, se v rychlosti nalíčit, učesat a jít dělat živé rozhovory do přímých přenosů. Konec je většinou o půlnoci ,“ popisuje reportérka Darina Vymětalíková.

Úplně nová úloha letos čeká Janu Niklovou, která bude mít na starost ostravské studio. „ Studio v Praze budou uvádět Robert Záruba a Jiří Hölzel. V Ostravě budu já a k tomu baterie expertů. Je to o dost intenzivnější než má běžná práce ,“ říká Jana Niklová.

S Ostravou má domácí mistrovství světa spojené i Ondřej Zamazal. „ V metropoli Moravskoslezského kraje budu turnaj trávit už potřetí v řadě. A pokaždé v trochu odlišné roli, kopírující můj osobní vývoj v redakci sportu ČT. Svou třetí ostravskou hokejovou misi vyhlížím s dostatečnou znalostí haly i města a s jasně určeným plánem, který zahrnuje osmnáct utkání - zejména Slováků, ale zvědav jsem i na nováčky z Polska či Lotyšska, jejichž příznivci to vždy dokážou roztočit ,“ těší se Ondřej Zamazal.

Všechny zápasy začínajícího MS mohou diváci sledovat na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v programu ČT sport Plus a speciální HbbTV aplikaci k mistrovství světa. Na všech platformách budou zároveň dostupné i záznamy a sestřihy jednotlivých utkání. K vidění je tam ale také například dokument Návrat zatraceného střelce o Václavu Nedomanském, který před 50 lety odešel z Československa jako nejlepší střelec v historii národního mužstva a od té doby k sobě hledají on a jeho rodná země cestu. Premiérově ho program ČT sport vysílal ve středu 8. května.

Během hokejového šampionátu mohou diváci také zhlédnout čtyři minipříběhy z nové kampaně České televize s názvem Tak určitě! Jejím cílem je propagace pozitivních hodnot ve sportu. Spoty, jejichž příběhy se odehrávají v hokejovém prostředí, vytvořil kreativní tým okolo scenáristy Petra Kolečka a producenta Dana Strejce.

zdroj: ČT