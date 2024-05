Sky Italia začala vypínat své vlastní kanály v SD

09.05.2024 14:54

DNES!

Některé vlastní sportovní a filmové kanály italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia skončily v klasickém SD rozlišení. Tytéž programy nyní může divák sledovat v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.

Operátor italské Sky (satelity Eutelsat Hot Bird, 13°E) se rozhodl ukončit souběžnou distribuci svých programů v SD a HD. Nyní je divákům poskytuje jen v HD.

Vypnutím SD modulace programů se uvolnila kapacita pro případné další využití - šíření nových stanic.

Na Sky Italia již diváci v SD nenajdou stanice Sky Sport 24 (ex freq. 11,977 GHz), Sky Cinema Action, Sky Cinema Family, Sky Cinema Uno, Sky Cinema Uno +24 a Sky Sport MotoGP (ex freq. 12,034 GHz), Sky Sport, Sky Sport F1, Sky Sport Max, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno a Sky Uno (ex freq. 12,054 GHz).