Formule míří do Prahy a na Nova Action

04.06.2024 18:49

DNES!

Už 17. srpna zavítá do centra Prahy tým Red Bull Racing se svou událostí Red Bull Showrun. Fanoušci motorsportu uvidí a uslyší v akci nejen monopost Formule 1, program nabídne i další motorsportová esa! Těšit se diváci mohou na dechberoucí driftování v podání německého dua Red Bull Driftbrothers nebo na ultra odvážné kousky litevského freestylového kaskadéra Arase Gibiezi.

Přímý přenos bude k vidění na stanici Nova Action a Voyo 17. srpna 2024.



Red Bull Showrun přináší vzrušující spojení motorsportu s městskou show a zábavou. Závodní jezdci se z uzavřených okruhů přesunou do ikonických ulic, kde se předvedou před veřejností. Akce s tímto názvem jsou celosvětově velmi oblíbené mezi fanoušky motorsportu a adrenalinu. „ Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze ,“ poznamenává k nadcházející akci Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.



▲ Formule 1 a další stroje rozburácí pražský Karlín (foto: TV Nova)

Ikonický zvuk vítězného RB7

Red Bull Racing tým přiveze do Prahy ikonický vůz RB7 nasazený pro rok v 2011, v němž Němec Sebastian Vettel a Australan Mark Webber během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství, Sebastian Vettel se stal světovým šampionem a Red Bull Racing získal pohár konstruktérů. „ RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3, který zvládne až 18 000 otáček za minutu, váží přibližně 650 kilogramů a dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než tři sekundy ,“ popisuje vůz Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.



" Každý kluk asi byl v životě fascinován formulí 1 a uměním pilotů, kteří bravurně zvládají tyto neuvěřitelně silné stroje. Bude zajímavé vidět v Karlíně monoposty mistrů světa, těším se na to ,“ říká Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8. „ Těší mě, že letos show přivítáme u nás a Osmička bude chvíli středobodem dění a v “záři reflektorů“. Obecně máme u nás rádi klid, tady ale rádi uděláme výjimku i za cenu trochu dočasného nepohodlí ,“ dodává místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil.



Driftování s Red Bull Driftbrothers

Johannes Hountondji a Elias Hountondji, to je světoznámé bratrské duo, které má na svém kontě řadu mistrovských titulů v mezinárodních driftovacích soutěžích a patří mezi deset nejlepších jezdců světa. Za jejich misi platí seznámit širokou veřejnost s driftováním coby závodním sportem. A to také naplno předvedou na pražské zastávce Red Bull Showrun. Ve svých driftovacích vozech BMW M4 G82, z nichž se každý pyšní výkonem přes 1 000 koní, budou pálit gumu a ohromovat diváky neoddiskutovatelným talentem. „ Budeme replikovat soutěž Drift Masters s několika jednotlivými jízdami, které odpovídají kvalifikačním jízdám. Pak se pustíme do bitev, kde se dva vozy utkají o maximální počet bodů. A samozřejmě přidáme také manévry, které trénujeme speciálně pro pražskou zastávku ,“ láká duo Driftbrothers, jež v české metropoli ještě nebylo a rádo by stihlo ochutnat českou svíčkovou omáčku.

Kaskadérská jízda Arase Gibiezi

Arūnas „Aras“ Gibieža je jedním z nejznámějších světových kaskadérů, jenž svými dovednostmi baví na soutěžích a exhibicích na všech kontinentech. Od útlého věku ho fascinovaly extrémní sporty a nedokázal projít kolem dvoukolového vozidla, aniž by ho vyzkoušel. Uznávaný kaskadér se nemůže dočkat, až ukáže pražským divákům jedinečné výkony se svým strojem KTM 990 DUKE „THE SNIPER''. „ V mé show bude spousta akce, wheelies (jízda po zadním kole), stoppies (jízda po předním kole), burnouty (protáčení a pálení zadních pneumatik, včetně akrobatických triků). Přivezu také Wheelie simulátor, kde diváky naučím, jak na jízdu po zadním kole. Věřte mi, stačí pět minut a uděláte své první wheelie v životě ,“ zve na svou show litevský kaskadér, který Prahu navštívil jako malý kluk a těší se, že si oživí příjemné vzpomínky.

zdroj: Nova