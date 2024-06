CANAL+ v červenci: Pokračování britské sci-fi série Projekt Lazarus

13.06.2024 13:56

V červenci streamovací platforma CANAL+ uvádí premiéru druhé řady osmidílné britské sci-fi série Projekt Lazarus a rozšiřuje svou nabídku o klasické české komedie z kolekce Národního filmového archivu, jako například Jáchyme, hoď ho do stroje!, Marečku, podejte mi pero! a Vrchní, prchni!

PREMIÉRA

11. července

Projekt Lazarus II (The Project Lazarus II, 2023)

Druhá řada osmidílného britského sci-fi thrilleru nás opět zavede do nitra přísně tajné organizace Lazarus. Když se svět uzavře do nekonečné časové smyčky, která nakonec skončí úplným zánikem planety, musí tým Lazarus závodit s časem a najít řešení dříve, než bude lidstvo navždy vyhlazeno. Mezi nimi je i George (Paapa Essiedu), odhodlaný agent Lazaru, který zůstal v nemilosti poté, co ve jménu lásky organizaci zradil. Projekt Lazarus, oceněný cenou BAFTA, je i ve svém pokračování aktuálním a působivým zkoumáním touhy vzít osud do vlastních rukou.

NOVÉ TITULY

V týdnu 27 (1. - 7. 7.)

Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974)

Československá filmová komedie režiséra Oldřicha Lipského z roku 1974, natočená podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, je dnes už českou komediální klasikou. Příběh o nesmělém mladém traktoristovi Františkovi, který přichází z venkova do Prahy, je vystavěn na zvláštním hitu normalizační éry - kondiciogramu. Plachý a nerozhodný František Koudelka (Luděk Sobota) svůj život zcela podřídí počítačovému plánu, který mu definuje „šťastné“ a „krizové“ dny. Ve špatných dnech se František naivně stává obětí své obvyklé neschopnosti a smůly, v dobrých dnech dokáže oslnit prodavačku Blanku (Marta Vančurová), porazit nadutého výčepního a vyhrát zápas v judu i automobilový závod.

V týdnu 27 (1. - 7. 7.)

Marečku, podejte mi pero! (1976)

Komedie režiséra Oldřicha Lipského a scenáristů Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka popisuje obyčejný příběh z tehdejší současnosti. V rámci zvyšování kvalifikace dělnických profesí si stárnoucí mistr v továrně na zemědělské stroje Jiří Kroupa musí dodělat průmyslovku. Neochotně navštěvuje večerní školu, kde přes den studuje jeho dospívající syn. Aby šéfovské místo v modernizovaném provozu nezískal puntičkářský patolízal Hujer (Václav Lohniský), musí Kroupa starší ve škole uspět, což při jeho katastrofálním prospěchu není jen tak. Vynikajícímu hereckému obsazení dominují Jiří Sovák a jeho tehdy sedmadvacetiletý syn Jiří Schmitzer v rolích otce a syna Kroupových.

V týdnu 27 (1. - 7. 7.)

Vrchní, prchni! (1980)

Tvůrčí dvojice Smoljak a Svěrák vytvořila jednu z nejlepších komedií osmdesátých let s ikonicky českým příběhem o nenápadném knihkupci Daliboru Vránovi. Vrána, velký milovník žen a dlužník na alimentech, je nucen si po večerech přivydělávat v restauracích jako houslista. Čirou náhodou zjistí, že díky večernímu obleku se podobá číšníkům a může od hostů v restauracích inkasovat útratu. Jako falešný vrchní se stane postrachem českých restauračních zařízení. Příběh Zdeněk Svěrák obohatil množstvím komických situací, brilantních postřehů a filmových hlášek, které zlidověly. Smoljakova režie zůstává civilní, což ovšem autorům nebrání, aby ve finále rozjeli na karlovarské kolonádě famózní honičku ve stylu němých grotesek. K úspěchu komedie patří také skvělý herecký výkon Josefa Abrháma v titulní roli.

zdroj: CANAL+