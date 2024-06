Na Slovensku zrušili RTVS a zavedli novou STVR

20.06.2024 22:13

Slovenský Parlament schválil zrušení stávajícího veřejnoprávního vysílatele RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) a schválení zákona o novém veřejnoprávním médiu STVR (Slovenská televize a rozhlas).

" RTVS respektuje schválení Zákona o Slovenské televizi a rozhlase v NR SR. Zároveň však upozorňuje na rizika, které jsou spojené s uplatněním zákona v aktuální podobě ," uvedla RTVS ve svém stanovisku.

" Zákon dostačujícím způsobem neřeší přechodné období, ve kterém bude instituce bez generálního ředitele a kontrolního orgánu Rady STVR, pod vedením statutáře, jehož pravomoci budou značně omezeny. Je třeba zdůraznit, že zákon se nezabývá systémovým řešením procesů souvisejících s přechodem na novou instituci v oblasti administrativy, ekonomického a finančního řízení, změnu vizuální i zvukové identity instituce a televizních a rozhlasových programových služeb ," stojí ve stanovisku RTVS k aktuální situaci.

" Neurčení přesných procesů v rámci změny RTVS na STVR v kombinaci s absencí plnohodnotného vedení může vést k destabilizaci instituce, ohrožení výroby, zpomalení fungování společnosti v tomto období. Nejasné jsou kompetence a úkoly nově vzniklé Etické komise, což dává prostor pro obavy z možných zásahů tohoto poradního orgánu Rady STVR do vysílání, dramaturgie a zejména nezávislosti veřejnoprávních médií. Schválená podoba nového zákona má řadu nedostatků, které mohou mít negativní dopad na poskytování služeb občanům ze strany veřejnoprávních médií v příštích měsících ," popisuje RTVS.