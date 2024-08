ČT Sport dominuje přenosům z olympijských her

02.08.2024 12:16

ČT Sport je u diváků televizního operátora Telly nejsledovanější stanicí, která přenáší přenosy z olympijských her. Následuje Eurosport 2 (proti ČT Sport má 2,3 × menší sledovanost) a Eurosport 1 (proti ČT Sport má 3,8 × menší sledovanost).

Nejsledovanějším sportem za první týden olympijských her je u českých diváků tenis.

Nejsledovanější pořady olympijských her (26. - 28. července)

28.7. 11:30 Sorribesová vs Krejčíková TENIS

29.7. 18:00 Gymnastika muži finále

28.7. 14:10 Sorribesová vs Krejčíková TENIS

28.7. 18:30 Machac vs Zhang - TENIS

27.7. 15:00 cyklistika - záznam ženy časovka

27.7. 17:10 cyklistika záznam muži časovka

28.7. 13:30 Sorribesová vs Krejčíková TENIS

28.7. 15:30 šerm kord muži LIVE

28.7. 17:00 plážový volejbal - CZE - CAN

27.7. 12:45 veslování ženy rozjížďka LIVE

zdroj: Telly