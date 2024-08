Během soboty a neděle se rozdá celkem 46 zlatých medailí. Vše nabídne Max

02.08.2024 11:05

Během tohoto víkendu, v sobotu a neděli 3. a 4. srpna, nás čekají dva nejakčnější dny letošních Olympijských her v Paříži 2024. V průběhu této „super soboty“ a neděle se bude soutěžit o celkem 46 zlatých medailí. Diváci v České republice a na Slovensku mohou všechny soutěže sledovat živě prostřednictvím streamovací platformy Max, přičemž si mohou kdykoliv vybrat, jaký sport zrovna chtějí sledovat.

Eurosport bude během víkendu přenášet 256 eventů čítajících přes 600 hodin živého sportovního vysílání. Vůbec nejvytíženější bude na platformě Max tzv. „super sobota“, kdy v jeden moment poběží v součtu 32 olympijských soutěží. Čeští fanoušci se mohou těšit zejména na tenisové finále smíšené čtyřhry, ve kterém budou už v pátek bojovat Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč o zlatou medaili, na semifinále ženské čtyřhry, kde budou Českou republiku reprezentovat Karolína Muchová s Lindou Noskovou, nebo na cyklistický závod mužů, kterého se zúčastní Mathias Vacek.

Lucie Šafářová, česká profesionální tenistka a letos navíc olympijská komentátorka pro stanici Eurosport, se vyjádřila k českým šancím na olympijském turnaji po vypadnutí obhájkyň titulu. „ Bohužel nám vypadly obhájkyně Bára Krejčíková a Katka Siniaková, ale pro Báru to bylo velmi náročné. Má za sebou spoustu těžkých zápasů a někdy člověku dojde energie. Myslím, že Katka Siniaková s Tomem Macháčem mají šanci na zlatou medaili, i když mají v semifinále těžké soupeře .“

Šafářová také věří dalším českým zástupkyním. „ Holky Linda Nosková s Karolínou Muchovou mají teď také těžký los, ale v turnaji už zvládly těžké soupeřky a také jim věřím, že by to mohlo cinknout! “?

Petr Kaltofen, reprezentační trenér české cyklistické reprezentace, se vyjádřil k nadcházejícímu sobotnímu závodu v Paříži. „ Bude to zajímavý a netradiční závod, protože na startu bude pouze 90 závodníků. Maximální počet jsou čtyři lidé v týmu, což znamená, že nedojde k dominanci jednoho týmu, který by mohl závod ovládnout. Jede se bez vysílaček, závodníci se musí spolehnout sami na sebe a informace od pořadatelů ohledně náskoku nebo ztráty ,“ uvedl Kaltofen. Závod je naplánován na délku 275 km a očekává se, že teplota bude okolo 25 stupňů. „ Horko nebude, ale porce kilometrů je vydatná. Závěr na okruzích v centru Paříže bude nahoru a dolů, což bude velmi zajímavé ,“ dodal trenér.

Mezi favority Kaltofen zařadil Belgičany, Holanďany a Italy, ale podle něj mohou promluvit i jiné, z pohledu cyklistiky menší státy. „ Mathias prokázal velmi dobrou formu na časovce, na závod si věří a my věříme jemu, že by mohl zabojovat o přední příčky. Skvělý výsledek by byl top ten a uvidíme, třeba se podaří ještě trošku výš ,“ uzavřel Kaltofen

K nadcházejícímu olympijskému závodu se vyjádřil také René Anderle, sportovní ředitel týmu Israel-Premier Tech: „ Olympijský závod se jede v malém počtu, mnoho zemí bude mít jen jednoho závodníka. Mnoho závodníků se zná z týmů. Nejpočetnější zastoupení bude mít Lidl-Trek s 11 závodníky. To by mohlo závod ovlivnit, protože závodníci se navzájem znají a mohou si pomáhat ,“ uvedl Anderle.

Anderle také poznamenal, že situace bude odlišná od předchozích let, kdy na startu bylo 150-170 závodníků. „ Tentokrát bude startovní pole menší a pár závodníků, kteří nemají dostatečnou úroveň, by mělo brzy odpadnout. To ještě více zmenší peleton. Únik by mohl rozhodnout hned ze začátku, pokud tam budou výborní tempaři, mohli by ujet až do cíle ,“ vysvětlil.

Mezi favority Anderle zařadil Matthiase van der Poela a Remca Evenepoela, ale také zmínil Madse Pedersena z Lidl-Treku, který pojede za Dánsko. „ Bude to určitě zajímavé. Formu Mathiase Vacka jsem viděl těsně před mistrovstvím republiky na závodech v Belgii, kde jel velmi dobře. Je to závodník, kterému by to mohlo sedět. Na ty top závodníky mu ještě chybí rychlost, ale desítka by byla pěkná. Uvidíme, jak se to vyvine ,“ uzavřel Anderle

4. srpen je v souvislosti s olympijskými hrami považován za klíčové datum, které je spojeno se zrodem sportovních legend. Právě tato symbolika v minulosti formovala olympijské hry do dnešní podoby. Speciálně k oslavě tohoto dne WBD připravila nový hodinový dokument 4. srpen - Olympijská odysea (August 4th - An Olympic Odyssey), který sestává z unikátních archivních záběrů. Snímek taktéž obsahuje exkluzivní rozhovory se Stuartem Owenem Rankinem (pravnukem Jesseho Owense), Sky Brown (bronzovou medailistkou z Tokia 2020) a Marie-José Pérec (francouzskou trojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou). Dokument je dostupný na platformě Max.

„ Naše zážitky z Paříže 2024 jsou pozoruhodné a nezapomenutelné, a to jsme teprve začali. Čtvrtý srpen je tradičně významným datem na olympijských hrách a tento víkend bude epický. Prostřední víkend her nabídne největší množství živých přenosů a programů z Paříže 2024. Tento významný víkend přinese největší objem obsahu z různých sportů, včetně atletiky. Jsme nadšeni, že můžeme vyprávět úžasné příběhy tohoto významného víkendu ,“ předestírá Scott Young, seniorní viceprezident pro obsah, produkci a obchodní operace ve Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe.

Kompletní rozvrh olympijských víkendových medailových eventů najdete níže.

3.8.2024 4.8.2024 09.30 Sportovní střelba - 25 metrů sportovní pistole ženy 09.00 Golf - Jednotlivci muži 10.00 Jezdectví - Drezura (družstva) 10.00 Jezdectví - Drezura (jednotlivci) 10.15 Veslování - Skif ženy 12.00 Tenis - Singly muži Veslování - Skif muži Tenis - Debly ženy Veslování - Osma ženy 14.00 Silniční cyklistika - Silniční závod ženy 11.00 Silniční cyklistika - Silniční závod muži 14.30 Stolní tenis - Singly muži 11.10 Veslování - Osma muži 14.45 Lukostřelba - Jednotlivci 12.00 Tenis - Debly muži 15.00 Sportovní gymnastika - Kruhy muži Tenis - Singly ženy 15.00 Badminton - Debly muži 14.30 Stolní tenis 15.30 Sportovní střelba - Skeet ženy 14.45 Lukostřelba - Jednotlivkyně 15.40 Sportovní gymnastika - Bradla ženy 15.00 Sportovní gymnastika - Prostná muži 16.24 Sportovní gymnastika - Přeskok muži Badminton - Debly ženy 18.30 Plavání - 50 metrů volný způsob ženy 15.30 Sportovní střelba - Skeet muži 18.36 Plavání - 1500 metrů volný způsob muži 16.20 Sportovní gymnastika - Přeskok ženy 19.06 Plavání - 4x100 metrů polohový závod muži 17.15 Sportovní gymnastika - Kůň našíř muži 19.26 Plavání - 4x100 metrů polohový závod ženy 17.24 Judo - Smíšená družstva 19.50 Atletika - Skok do výšky ženy 19.35 Atletika - Vrh koulí muži 20.30 Atletika - Hod kladivem muži 20.00 Sportovní šerm - Zápas o zlatou medaili Sportovní šerm - Fleret družstva muži 20.20 Atletika - Trojskok ženy 21.50 Atletika - 100 metrů muži 20.30 Plavání - 100 metrů motýlek muži 20.55 Atletika - Smíšená 4x400 metrů štafeta 21.01 Plavání - 200 metrů polohový závod ženy 21.08 Plavání - 800 metrů volný způsob ženy 21.34 Plavání - 4x100 metrů polohový závod mix 21.20 Atletika - 100 metrů ženy 21.45 Atletika - Desetiboj muži

zdroj: WBD