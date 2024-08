JOJ Svet vysílá i pozemně v nabídce Plustelka

06.08.2024 13:20

DNES!

Dokumentární televizní stanice JOJ Svet z portfolia JOJ Group je dostupná u dalšího operátora. Společnost Towercom tuto stanici zařadila do své pozemní placené televize Plustelka.

JOJ Svet brzy oslaví první výročí od svého spuštění.

Stanice JOJ Svet divákům přináší ve slovenštině domácí i zahraniční dokumenty od renomovaných tvůrců z celého světa.

„ Televizní stanice JOJ Svet přináší nejlepší a nejnovější dokumenty ve slovenském jazyce. Na co jsme ale především hrdí, je naše původní dokumentární tvorba, ať už z dílny renomovaných slovenských autorů nebo tituly, při kterých jsme spolupracovali se zahraničními produkcemi. Obsah stanice je vytvořen na základě průzkumů diváckých preferencí a oslovuje všechny věkové kategorie televizního publika. Jsme proto velmi rádi, že se JOJ Svet dostane k dalším divákům, kteří si zaslouží spatřit to nejlepší, co dnes dokumenty přinášejí ,“ říká generální ředitel JOJ Group Marcel Grega.

Dokumentární stanici JOJky si abonenti Towercomu naladí v prvním slovenském multiplexu a bude dostupná všem zákazníkům Plustelky bez změny ceny a výhradně ve formátu HEVC.

Program JOJ Svet je součástí balíčků televizních operátorů na satelitu, v kabelových sítích, IPTV a OTT. Stanice je také součástí streamovací platformy JOJ play, kde jsou v balíčku Premium dostupné všechny dokumenty.