28,2E: Kanál Great! Real skončil

20.08.2024 18:24

DNES!

Společnost Narrative Entertainment UK Limited dnes ukončila provoz svého tematického kanálu Great! Real, včetně časově posunuté verze +1 hodina (Great! Real +1).

Na původních programových pozicích této stanice se nyní vysílá statická obrazovka s textem "Stream for free on Great! player" (Stream zdarma na Great' playeru). V EPG je na pozicích obou programů jen strohá informace "This Channel Has Now Closed" (Tento program je nyní uzavřen).

▲ Great! Real se statickou obrazovkou

Program Great! Real byl spuštěn poměrně nedávno - 20. března 2024. Po pouhých pěti měsících se provozovatel rozhodl stanici uzavřít.

Na uvolněnou pozici se má vrátit dětský kanál Tiny Pop.

Transpondér s programem Great! Real i navrátivší se program Tiny Pop pracuje v britském paprsku. Pokrytí je proto nasměrováno na britské ostrovy. Směrem do Evropy signál slábne a s parabolami větších rozměrů je možný příjem i v některých částech (střední) Evropy.

technické parametry - Great! Real, Great! Real +1 (vysílání bylo ukončeno!):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA