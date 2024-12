Konec NOW XMAS, návrat k obvyklému programu

27.12.2024 16:54

DNES!

Provozovatel britských volně vysílaných hudebních kanálů pod značkou NOW v souvislosti s koncem vánočních svátků ukončil provoz svého pop-up kanálu NOW XMAS (NOW Christmas).

Místo stanice NOW XMAS se vrací původní program - tedy NOW 90s & 00s, videoklipový kanál zaměřený na hudbu dvou dekád - tedy 90. let minulého století a nového milénia.

▲ NOW 90s & 00s - záběr z příjmu stanice

NOW 90s & 00s vysílá v rámci DVB-S multiplexu ze silného evropského paprsku satelitu Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

Vedle NOW XMAS/NOW 90s & 00s se k běžnému programu vrátila také stanice MTV XMAS. Stanice opět přináší klipy z 90. let minulého století jako MTV 90s. Program MTV 90s je poskytován jako placený a dostupný je ze satelitu jen abonentům pay-tv platformy Sky UK. Dočasný rebrand na MTV XMAS se týkal jen programové mutace, která se vysílá na britských ostrovech. Ve zbývající části Evropy měli diváci k dispozici i před vánočními svátky vysílání MTV 90s.

technické parametry - NOW 90s & 00s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA