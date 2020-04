Na trvalé vysílání ČT3 nejsou peníze, tvrdí ČT

DNES!

▲ Obr č. 1 - Hlasatelky zna ČT3 (foto: ČT)



Česká televize spustila v pondělí 23. března 2020 nový kanál s názvem ČT3 . Po pěti celodenních programech ČT přibyla do rodiny kanálů nová stanice s časově omezeným rozsahem vysílání, která navíc má fungovat pouze dočasně.," uvedla webu parabola.cz Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize. "," říká.Zájem o nový kanálje vysoký. Hned první vysílací den byla ČT3 třetí nejsledovanější televizní stanice u diváků starších 65ti let. Tedy v cílové skupině nové stanice.I přes tento velký úspěch nového programu veřejnoprávní vysílatel prozatím nepočítá s trvalým vysíláním ČT3.," konstatuje webu parabola.cz mluvčí České televize.ČT3 může z technických důvodů vysílat denně jen od 9:00 do 17:25 hodin.," doplnila Karolína Blinková z České televize.Provoz programů České televize je převážně financován z koncesionářských poplatků. Ten nyní činí 135 Kč měsíčně. Výše koncesionářského poplatku se nezměnila od roku 2008. Od té doby nejenom raketově vzrostly ceny za vysílací práva na sportovní přenosy, licence, mzdy ale také ČT masivně investovala do techniky. Dnes ČT trvale provozuje pět celodenních programů (ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D ČT art ), přičemž dvojkanál spustila v roce 2013. Všechny stanic poskytuje ve vysokém rozlišení ( HDTV ), včetně dočasné stanice ČT3.Pokud by měla ČT provozovat svoji Trojku trvale, musely by se patrně zvýšit koncesionářské poplatky.Martin Vyleťal