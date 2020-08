Multiplex 4 skončí z vysílačů Pardubice a Svitavy

DNES!

Staré pozemní vysíláníjiž nebude dostupné z dalších vysílačů. V pondělí 31. srpna 2020 bude ukončen provozmultiplexu 4 z lokalit Pardubice - Slatiňany a Svitavy - Hřebečov.z vysílače Pardubice - Slatiňany pracuje na 48. kanálu a z vysílače Svitavy - Hřebečov na 45. kanálu. Vypnutím těchto vysílačů bude v pardubickém kraji dokončen přechod zmultiplexu 4 na DVB-T2Domácnosti, které přijímají některý z těchto vysílačů, by si měli ověřit, zda jsou již připraveni na vypnutí uvedených vysílačů. To poznají například tím, že programy jako Nova 2 Nova Gold , Prima Comedy Central mají na konci názvu příponu "| T2". V případě, že uvedené stanice divák již přijímá i s rozšířenými názvy (zmíněná přípona), nemusí již provádět žádnou změnu a to ani na přijímací anténě ani set top boxu či televizoru. Pro tyto diváky k žádné změně již nedojde.ČTĚTE TAKÉ:Pro ostatní diváky terestrického vysílání je nejvyšší čas vyřešit příjem pozemního vysílání přechodem na DVB-T2. Oba uvedené vysílače v DVB-T2 pracují na 21. kanálu v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) spolu s vysílačem Ústí nad Orlicí. Přijímací anténa musí proto být přizpůsobena na příjem nového vysílacího kanálu. Dále divák potřebuje novější televizor, případně set top box s podporou standardu DVB-T2 a kodeku HEVC (H.265).Přechod na DVB-T2 měl v Pardubickém kraji proběhnout v plném rozsahu až na konci srpna. S ohledem na změny v polském pozemním vysílání došlo začátkem června k zarušení českého PS13 ) na K24 právě multiplexem z Polska. Situaci česká strana vyřešila vypnutím některých vysílačů na 24. kanálu koncem června (vysílače Hradec Králové, Kutná Hora, Náchod, Vrchlabí, Trutnov a Ústí nad Orlicí) a rychlejším spuštěním finálního multiplexu 24.Ačkoliv přechod na DVB-T2 probíhá postupně po celé České republice, změny v pozemním vysílání v okolí Pardubic mají zvláštní status. Tamní domácnosti mohou doposud přijímat všechny čtyři celoplošnésítě - tedy multiplex 1 až 4. V této oblasti zatím nebyl vypnut žádný vysílač. To se ale již brzy změní - ve čtvrtek 27.8.2020 skončí starýs programy České televize v SD rozlišení z vysílače Krásné. Ze stejného vysílače se odmlčí vi komerční stanice. Tento krok je naplánován na 22.9.2020.redakce