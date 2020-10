MTV 80s a MTV 90s místo VH1 Classic a MTV Rocks

DNES!

▲ Obr č. 1 - Končící program MTV Rocks



▲ Obr č. 2 - Z programového bloku MTV 80s na VH1 Classic bude nová stanice



Nová hudební rodina kanálů ViacomCBS

Náhrady za MTV Rocks a VH1 Classic

V nadcházejícím týdnu dojde na českém a slovenském trhu k významné změně v nabídce hudebních televizních stanic. Z trhu zmizí značky MTV Rocks a VH1 Classic. Místo nich budou vysílat programy MTV 90s a MTV 80s.Určitá transformacena nový brand již probíhá od začátku léta. Tehdy tato stanice do svého vysílání zařadila programové bloky. Nyní se z programových pásem stane regulérní program pod novou značkou.VH1 Classic pod názvem MTV 80s, jak již název napovídá, se zaměří na videoklipy z 80. let minulého století. Fanoušci hudby 80. let tak dostanou celodenní kanál, který jim bude přinášet hudbu z dekády, kterou mají rádi.Další změna v rodině ViacomCBS se týká, která bude rebrandována na. Pod novým názvem se stanice výrazně promění - zaměří se na videoklipy z 90. let minulého století.Kanály pod názvy MTV 80s a MTV 90s se divákům představí poprvé v pondělí 5. října 2020. Z trhu v ten okamžik zmizí původní stanice MTV Rocks a VH1 Classic.Po této změně bude nabídka hudebních kanálů společnosti ViacomCBS na českém a slovenském trhu tvořena následujícími programy:* MTV 80s (nahradí stávající VH1 Classic)* MTV 90s (nahradí stávající MTV Rocks)* club MTV (taneční klipy)* MTV Hits (nejnovější klipy z hitparád)* MTV Music 24 (aktuální videoklipy)* MTV Live HD (klipy, živá vystoupení)* VH1 (videoklipy)Rebrand kanálů na MTV 80s a MTV 90s není v letošním roce jediný. Od 1. června vysílá videoklipový kanálpod novým názvem. V tomto případě zůstalo hudební zaměření zachováno.MTV 80s a MTV 90s budou na českém trhu jedinými hudebními kanály zaměřené na jednu konkrétní dekádu. Podobně hudebně cílené programy fungují také na britském trhu, kde fungují stanice. Vedle nich také. Zatímco kanály MTV jsou poskytovány v rámci balíčků placené televize, programy skupiny NOW TV jsou k dispozici zcela zdarma ( FTA ) ze silného evropského svazku satelitu Astra 2G (28,2°E). Příjem je tedy možný i ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů. Hudební programy NOW jsou financovány z reklamy a teleshoppingu, kanály MTV jsou bez reklam.Po skončení VH1 Classic a MTV Rocks přijdou diváci o žánrově zaměřené videoklipové programy - na hudební produkci ze 70. až 90. let minulého století v rámci jedné stanic a na rockovou televizi. Místo těchto programů mohou diváci sledovat jiné stanice.Starší videoklipy nabízí z českých stanic Retro Music Television a Óčko Star (obě dostupné na satelitu i v pozemním vysílání). Ze zahraničních z FTA stanic nabízejí oldiesz Bulharska (39°E),z Velké Británie (28,2°E) či polská stanice(13°E).Fanoušci rockové hudby mohou přeladit na českou stanici(volně na 23,5°E i v pozemním vysílání). Bohužel, na satelitu žádné obdobné volně vysílané rockové stanice nejsou.redakce