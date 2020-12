Na jaké pořady se mohou těšit diváci Canal+ Domo

▲ Obr č. 1 - Canal+ Domo - záběr z propagačního spotu stanice



Úterý, 01.12.2020

Středa, 02.12.2020

Čtvrtek, 03.12.2020

plánované technické parametry:

První prosincový den letošního roku přichází na český a slovenský trh zbrusu nová stanice s názvem. Po stanici Skylink 7 půjde v pořadí o druhý exkluzivní program v nabídce operátora česko-slovenské platformy Skylink.Diváci mohou na nové lokalizované stanici očekávat pořady a tipy, jak renovovat kuchyň, ložnici či obývací pokoj. Pomůže také vybrat nejlepší nemovitost za nejlepší cenu ale i pomůže proměnou nemovitostí před prodejem. Canal+ Domo v pořadech vyřeší všechny problémy, které s sebou mohou přinést renovace. Nový program bude mít širší záběr. Divákům přinese i pořady věnované gastronomii. Odvysílá jednoduché nápady na snídani, oběd a večeři, poradí s veganskou kuchyní ale i s pomocí odborníků vysvětlí, proč jsou některé výrobky škodí zdraví, zatímco jiné mají příznivý vliv na zdraví dětí i rodičů.Nová lineární stanicezahájí vysílání 1.12.2020 v pět hodin ráno. Od svého spuštění bude exkluzivně dostupná zákazníkům česko-slovenské satelitní platformy Skylink na satelitu Astra 3B (23,5°E). Stanice bude vysílat denně od páté hodiny ranní a končit bude denně před jednou hodinou ráno.ČTĚTE TAKÉ:Kompletní program Canal+ Domo je k dispozici v sekci Download.05.00 Daleko od města (1)(Daleko od miasta)05.25 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (1)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)05.50 Souboj chutí - David vs. Matteo (1)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)06.15 David v Evropě (1)(David w Europie)06.40 David v Evropě (2)(David w Europie)07.05 Uvař mi, mami (1)(Ugotuj mi mamo!)07.30 365 obědů Mariety Marecké (1)(365 obiadow Mariety Mareckiej)07.55 Jakubiak rodině (1)(Jakubiak rodzinnie)08.30 Zelená revoluce Marty Dymek 2 (1)(Zielona rewolucja Marty Dymek. 2)08.55 Opravdu umíš vařit? (1)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.20 Opravdu umíš vařit? (2)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.45 Uvař mi, mami (1)(Ugotuj mi mamo!)10.10 365 obědů Mariety Marecké (1)(365 obiadow Mariety Mareckiej)10.35 Jakubiak rodině (1)(Jakubiak rodzinnie)11.10 Domy hvězd (1)(Domy gwiazd)11.35 Domy hvězd (2)(Domy gwiazd)12.00 Pohotovost opraváře Wieśka (1)(Pogotowie remontowe Wieska)12.25 Pohotovost opraváře Wieśka (2)(Pogotowie remontowe Wieska)12.50 Jak nafouknout malý byt (1)(Podzielic M2)13.15 Koupeno, a co dál? (1)(Kupione i co dalej)13.40 Renovace za 48 hodin (1)(Remont w 48 godzin)14.05 Renovace za 48 hodin (2)(Remont w 48 godzin)14.30 Home Staging - byt na prodej (1)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)14.55 Home Staging - byt na prodej (2)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)15.30 Rostliny paní Karoliny (1)(Rosliny Karoliny)15.55 Rostliny paní Karoliny (2)(Rosliny Karoliny)16.20 Zelená revoluce Marty Dymek (1)(Zielona rewolucja Marty Dymek.)16.45 Opravdu umíš vařit? (1)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.10 Opravdu umíš vařit? (2)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.35 Souboj chutí - David vs. Matteo (1)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)18.00 David v Evropě (1)(David w Europie)18.25 David v Evropě (2)(David w Europie)18.50 Domy hvězd (1)(Domy gwiazd)19.15 Domy hvězd (2)(Domy gwiazd)19.50 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (1)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)20.15 Daleko od města (1)(Daleko od miasta)20.40 Koupeno, a co dál? (1)(Kupione i co dalej)21.05 Home Staging - byt na prodej (1)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.30 Home Staging - byt na prodej (2)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.55 Jak nafouknout malý byt (1)(Podzielic M2)22.20 Pohotovost opraváře Wieśka (1)(Pogotowie remontowe Wieska)22.45 Pohotovost opraváře Wieśka (2)(Pogotowie remontowe Wieska)23.10 Renovace za 48 hodin (1)(Remont w 48 godzin)23.35 Renovace za 48 hodin (2)(Remont w 48 godzin)00.00 Opravdu umíš vařit? (1)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])00.25 Opravdu umíš vařit? (2)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])05.00 Daleko od města (1)(Daleko od miasta)05.25 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (1)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)05.50 Souboj chutí - David vs. Matteo (1)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)06.15 David v Evropě (1)(David w Europie)06.40 David v Evropě (2)(David w Europie)07.05 Uvař mi, mami (1)(Ugotuj mi mamo!)07.30 365 obědů Mariety Marecké (2)(365 obiadow Mariety Mareckiej)07.55 Jakubiak rodině (1)(Jakubiak rodzinnie)08.30 Zelená revoluce Marty Dymek (1)(Zielona rewolucja Marty Dymek.)08.55 Opravdu umíš vařit? (1)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.20 Opravdu umíš vařit? (2)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.45 Uvař mi, mami (2)(Ugotuj mi mamo!)10.10 365 obědů Mariety Marecké (2)(365 obiadow Mariety Mareckiej)10.35 Jakubiak rodině (2)(Jakubiak rodzinnie)11.10 Domy hvězd (1)(Domy gwiazd)11.35 Domy hvězd (2)(Domy gwiazd)12.00 Pohotovost opraváře Wieśka (1)(Pogotowie remontowe Wieska)12.25 Pohotovost opraváře Wieśka (2)(Pogotowie remontowe Wieska)12.50 Jak nafouknout malý byt (1)(Podzielic M2)13.15 Koupeno, a co dál? (1)(Kupione i co dalej)13.40 Renovace za 48 hodin (1)(Remont w 48 godzin)14.05 Renovace za 48 hodin (2)(Remont w 48 godzin)14.30 Home Staging - byt na prodej (1)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)14.55 Home Staging - byt na prodej (2)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)15.30 Rostliny paní Karoliny (2)(Rosliny Karoliny)15.55 Rostliny paní Karoliny (3)(Rosliny Karoliny)16.20 Zelená revoluce Marty Dymek (2)(Zielona rewolucja Marty Dymek.)16.45 Opravdu umíš vařit? (3)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.10 Opravdu umíš vařit? (4)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.35 Souboj chutí - David vs. Matteo (2)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)18.00 David v Evropě (3)(David w Europie)18.25 David v Evropě (4)(David w Europie)18.50 Domy hvězd (3)(Domy gwiazd)19.15 Domy hvězd (4)(Domy gwiazd)19.50 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (2)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)20.15 Daleko od města (2)(Daleko od miasta)20.40 Koupeno, a co dál? (2)(Kupione i co dalej)21.05 Home Staging - byt na prodej (3)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.30 Home Staging - byt na prodej (4)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.55 Jak nafouknout malý byt (2)(Podzielic M2)22.20 Pohotovost opraváře Wieśka (3)(Pogotowie remontowe Wieska)22.45 Pohotovost opraváře Wieśka (4)(Pogotowie remontowe Wieska)23.10 Renovace za 48 hodin (3)(Remont w 48 godzin)23.35 Renovace za 48 hodin (4)(Remont w 48 godzin)00.00 Opravdu umíš vařit? (3)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])00.25 Opravdu umíš vařit? (4)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])05.00 Daleko od města (2)(Daleko od miasta)05.25 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (2)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)05.50 Souboj chutí - David vs. Matteo (2)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)06.15 David v Evropě (3)(David w Europie)06.40 David v Evropě (4)(David w Europie)07.05 Uvař mi, mami (2)(Ugotuj mi mamo!)07.30 365 obědů Mariety Marecké (3)(365 obiadow Mariety Mareckiej)07.55 Jakubiak rodině (2)(Jakubiak rodzinnie)08.30 Zelená revoluce Marty Dymek (2)(Zielona rewolucja Marty Dymek.)08.55 Opravdu umíš vařit? (3)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.20 Opravdu umíš vařit? (4)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])09.45 Uvař mi, mami (3)(Ugotuj mi mamo!)10.10 365 obědů Mariety Marecké (3)(365 obiadow Mariety Mareckiej)10.35 Jakubiak rodině (3)(Jakubiak rodzinnie)11.10 Domy hvězd (3)(Domy gwiazd)11.35 Domy hvězd (4)(Domy gwiazd)12.00 Pohotovost opraváře Wieśka (3)(Pogotowie remontowe Wieska)12.25 Pohotovost opraváře Wieśka (4)(Pogotowie remontowe Wieska)12.50 Jak nafouknout malý byt (2)(Podzielic M2)13.15 Koupeno, a co dál? (2)(Kupione i co dalej)13.40 Renovace za 48 hodin (3)(Remont w 48 godzin)14.05 Renovace za 48 hodin (4)(Remont w 48 godzin)14.30 Home Staging - byt na prodej (3)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)14.55 Home Staging - byt na prodej (4)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)15.30 Rostliny paní Karoliny (3)(Rosliny Karoliny)15.55 Rostliny paní Karoliny (4)(Rosliny Karoliny)16.20 Zelená revoluce Marty Dymek (3)(Zielona rewolucja Marty Dymek.)16.45 Opravdu umíš vařit? (5)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.10 Opravdu umíš vařit? (6)(Czy na pewno umiesz gotowac? [SL])17.35 Souboj chutí - David vs. Matteo (3)(Bitwa na smaki: David vs. Matteo)18.00 David v Evropě (5)(David w Europie)18.25 David v Evropě (6)(David w Europie)18.50 Domy hvězd (5)(Domy gwiazd)19.15 Domy hvězd (6)(Domy gwiazd)19.50 Prázdninové domy s Mariou Semczyszyn (3)(Wakacyjne domy z Maria Semczyszyn)20.15 Daleko od města (3)(Daleko od miasta)20.40 Koupeno, a co dál? (3)(Kupione i co dalej)21.05 Home Staging - byt na prodej (5)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.30 Home Staging - byt na prodej (6)(Home Staging - mieszkania do sprzedania)21.55 Jak nafouknout malý byt (3)(Podzielic M2)22.20 Pohotovost opraváře Wieśka (5)(Pogotowie remontowe Wieska)22.45 Pohotovost opraváře Wieśka (6)(Pogotowie remontowe Wieska)23.10 Renovace za 48 hodin (5)(Remont w 48 godzin)23.35 Renovace za 48 hodin (6)(Remont w 48 godzin)satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,012 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce