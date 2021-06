Digi SK spustila test Eurosport 4K, s vysíláním od 1.7.

DNES!

▲ Obr č. 1 - Statická obrazovka na pozici Eurosport 4k v Digi SK



technické parametry:

Společnost Digi Slovakia se chystá na spuštění dočasné distribuce programu Eurosport v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. V jednom z DVB-S2 multiplexů společnosti Slovak Telekom se již objevila programová pozice stanice Eurosport 4k.V době publikování zprávy se vysílala statická obrazovka v MPEG-4 v HD rozlišení s informací o chystaném spuštění programu Eurosport 4K k 1.7.2021. Stanice bude dostupná na novějších 4K televizorech s CI/ CI+ slotem a CA modulem. Se startem programu Eurosport 4K bude programová pozice překlopena do HEVC (H.265) a rozlišení 3840x2160 - tj. do 4K formátu.K programu Eurosport 4K budou mít přístup všichni zákazníci Digi Slovania (platforma Nová Digi TV SK ) a to bez ohledu na aktivní programový balíček. Operátor nebude ani rozlišovat, zda má zákazník starší kartový nebo již novější bezkartový modul.Eurosport 4K bude divákům dostupný do konce prázdnin (konce srpna). Dočasná distribuce Eurosport 4K, stejně tak i lepší kvalitu obrazu a zvuku u známého sportovního kanálu, bude součástí propagace další generace televizního obrazu.satelit: Intelsat 10-02 (1°W)frekvence: 12,527 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28800FEC: 3/5norma: DVB-S2modulace: QPSKservice ID: 8020video PID: 2002 (MPEG-4/HD)audio PID: 2003 (AAC, slovensky)CA systém: Nagra MA ( CAID 1882, 1886)Vedle programu Eurosport 4K mohou zákazníci DIGI SK ze satelitu Intelsat 10-02 přijímat i řadu dalších stanic v Ultra HD rozlišení a ve skutečnosti pro další stanice ani nepotřebují žádné předplatné - z pozice 1°W totiž stále vysílají FTA programy 4K Heritage, Home 4K, Mooz 4K, Nasa UHD a WOW 4K. Tyto stanice mohou být v budoucnu zakódované a dostupné jen pro televizní operátory, případně i pro DTH.redakce