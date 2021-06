Digi Slovakia spustí Eurosport 4K a chystá další 4K stanice

DNES!

▲ Obr č. 1 - Parabola Digi jako kytara (foto: DIGI SK)



plánované technické parametry - Eurosport 4K

Společnost Digi Slovakia chystá pro své zákazníky jedno velké překvapení - po časově omezenou dobu zpřístupní všem svým klientům sportovní kanál Eurosport v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.Předplatitelé Digi SK si tak budou moci vychutnat odložené Letní olympijské hry 2020 z Tokia v nejlepší možné technické kvalitě obrazu a zvuku. Vysíláníbude dostupné s českým komentářem ve 4K v kodeku HEVC (H.265) s video bit ratem cca 15 Mbit/s a objeví se na družici Intelsat 10-02 , na kmitočtu 12,527 GHz ve stávajícím multiplexu společnosti Slovak Telekom.Stanice bude přístupní každému zákazníkovi od základního balíčku, který je vybaven 4K přijímačem s podporou HEVC a též CA modulem a to jak starším klasickým, tak i novým bezkartovým. S ohledem na skutečnost, že distribuce Eurosport 4K bude v provozu pouze dočasně, bude stanice dostupná pro všechny zákazníky bez ohledu na jejich programový balíček. 4K kvalitu vysílání Eurosportu tak operátor dopřeje všem svým klientům s příslušným vybavením.Digi Slovakia bude 4K promovat během celého roku. Neznamená to tedy, že svým předplatitelům nabídne jen stanici Eurosport 4K. Operátor bude preferovat nativní 4K obsah před upscale HD do 4K.V současné době mohou zákazníci Digi Slovakia sledovat již několik 4K stanic - jmenovitě 4K Heritage, Home 4K, Mooz 4K, Nasa UHD a WOW 4K. Všechny se vysílají volně ( FTA ) a jsou tedy dostupné bez jakékoliv karty a předplatného. S ohledem na skutečnost, že 4K stanice využívají novou DVB-S2 platformu na satelitu Intelsat 10-02 k distribučním účelům, očekává se, že vysílání těchto stanic bude postupně zakódováno a dostupné jen pro kabelové operátory a případně i pro DTH.satelit: Intelsat 10-02 (1°W)frekvence: 12,527 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28800FEC: 3/5norma: DVB-S2modulace: QPSKPředpokládá se, že se program Eurosport 4K objeví i v nabídce sesterské platformy Magio Sat a rovněž i v české platformě T-Mobile SAT TV redakce