Multi-brand modulu byl jednou z největších výzev, říká Digi SK

Nový bezkartový CA modul Digi Slovakia je již dodáván koncovým novým a některým stávajícím zákazníkům. O modulu, zabezpečení programu před neautorizovaným příjmem a nové kapacitě je dnešní rozhovor.Lukáš Kovaľ, technický ředitel společnosti DIGI Slovakia, v rozhovoru pro web parabola.cz, přibližuje výsledky testování nového modulu, funkce a zabezpečení. Rozhovor se věnuje problematice pirátského příjmu a nové satelitní kapacitě.Lukáš Kovaľ, Digi Slovakia: Som veľmi rád, že sa nám to nakoniec podarilo. Občas nie všetko funguje tak, ako by sme si želali, o to viac to platí teraz, keď tu máme obmedzenia pre koronavírus. Dôvodom mierneho meškania bola naša snaha uviesť na trh kvalitný produkt a tiež cieľ, že daný typ modulu bude podporovať všetky značky hosťované na satelitnej platforme ST. Verte či nie, ale „multi-brand“ bol jednou s najväčších výziev spojených s vývojom produktu.LK: Najlepšie to asi vystihuje nasledujúce prirovnanie - na Slovensku všetci rozprávame po slovensky a napriek tomu si nie vždy úplne rozumieme. Asi ako keď sa stretne obyvateľ východného Slovenska so „záhorákom“. Aby som bol špecifickejší - CI+ v našom prípade predstavuje slovenčinu, ktorá má jasne definované pravidlá pravopisu. Bohužiaľ, počas intenzívnych testov sme zistili, že mnohí výrobcovia TV tieto pravidlá úplne nerešpektujú, resp. majú vo svojom firmware chyby. Preto sme sa snažili softvér CA modulu uspôsobiť tak, aby našej interpretácii CI+ rozumelo čo najviac televízorov. Nemôžeme vytvárať CA modul pre každý TV zvlášť, ale hľadáme univerzálne riešenie. Ak sa rozprávame o jednoduchých funkciách, tak kompatibilita je skoro 100 %, pokiaľ sa ale chceme rozprávať s TV na vyššej technickej úrovni, nastávajú menšie alebo väčšie problémy. Toto reprezentuje najmä funkcia „operátor profile“, teda nahrávanie programového rastra do TV. Verím, že sa nám to podarilo a proces, ktorý sme do firmware implementovali, je zrozumiteľný širokému portfóliu televíznych prijímačov.LK: A presne to bolo naším cieľom. Jednoduché možnosti použitia rovnakého koncového zariadenia pre rôzne značky obsluhované platformou Slovak Telekomu. Celý mechanizmus funguje veľmi jednoducho. Zákazník si počas inštalácie vyberie univerzálny operátorský profil, ktorý nainštaluje dve TV stanice „Jednotka HD“ a „ČT1 HD“. Následne sa vzdialene aktivujú objednané balíčky programov a nastaví sa príslušná kanálová mapa. Celý proces je plne automatický a nevyžaduje aktívnu účasť zákazníka. Samozrejme, pokiaľ je zákazník dostatočne zdatný, tak si vie celé nastavenie realizovať pomocou CI menu v TV.LK: DIGI SK obslúži každú požiadavku na nový CA modul, či už pôjde o nového alebo existujúceho zákazníka. Zákazník môže požiadať o zmenu koncového zariadenia - výmena STB za PVR STB alebo výmena STB za CAM, alebo CAM za nový CAM.LK: Nový bezkartový CA modul sme na trh uviedli z dôvodu zákazníckeho dopytu najmä po dvoch funkcionalitách - 1. možnosť vypnutia rodičovskej kontroly (naši zákazníci mali záujem o možnosť trvalého vypnutia rodičovskej ochrany na CA module) a 2. automatické ladenie kanálovej mapy (operátorský profil). Uvedením produktu sme reflektovali na ich požiadavky. Žiadneho zákazníka k migrácii nenútime a otvorene môžem povedať, že existujúce CA moduly budeme podporovať ešte niekoľko rokov. Nakoniec o tom svedčí aj pripravovaný firmware upgrade pre kartový typ CAM, ktorý plánujeme nasadiť v priebehu tohto roka. Všimol som si, že sa viedla celkom rozsiahla diskusia na strane čitateľov parabola.cz o funkcii nahrávania, resp. aplikovaných limitoch. Obmedzenie ohľadom „descramblovania“ dvoch staníc z jedného transpondéra je aktuálnou vlastnosťou firmware, nejde o hardvérové obmedzenie. DIGI SK v spolupráci s výrobcom bude aj naďalej spolupracovať na vývoji. Už som to spomínal, ale zopakujem. Tentoraz sme nezvolili variant nákupu hotového produktu, ktorý len prefarbíme do farieb operátora, ale zvolili sme cestu vývoja nového CAM s novým typom firmware. Tento spôsob je náročnejší a vedľajším efektom sú aj obmedzenia daného typu v úvodnej fáze. Nový CA modul funguje vo všetkých typoch TV prijímačov s funkciou CI+, tento štandard je na trhu už viac ako 10 rokov.LK: CI+ nie je nič viac ako len ďalšia generácia štandardu pre komunikáciu medzi CAM a TV. CI je zastaraná technológia, ktorá už nie je podporovaná výrobcami. Toto treba zobrať ako fakt. Chápem, že to nemusí vyhovovať každému, ale takisto ako pri technológiách distribúcie signálu, rovnako to platí pre ktorúkoľvek inú oblasť od telekomunikácií až po zdravotníctvo. CI+ so sebou prináša viacero nových funkcionalít, ktoré umožňujú operátorom reflektovať požiadavky vlastníka obsahu. V rámci SK/CZ trhu nepoznám satelitného operátora, ktorý by ich reálne aplikoval. To však neznamená, že by nemal byť na danú možnosť pripravený. Každý z nás požaduje čoraz kvalitnejší obsah, lepšiu obrazovú kvalitu, čo na druhej strane zvyšuje požiadavky na dodatočné zabezpečenie.LK: Aktuálne využívame špecifické nastavenie distribúcie obsahu pre dospelých, ktoré nám ale vyplýva z aktuálne platnej legislatívy. Iné obmedzenia neaplikujeme a ani nie sú predmetom interných diskusií. Vždy sa v prvom rade snažíme hájiť záujem nášho zákazníka, nakoľko jeho spokojnosť je naším prvoradým cieľom.LK: Slovak Telekom aktuálne prevádzkuje 3 rôzne CAS systémy. Najstarší z nich je CONAX CAS7, na ktorom už ale niekoľko rokov nezriaďujeme nových zákazníkov a postupne obmieňame koncové zariadenia fungujúce s daným systémom. V roku 2013 sme integrovali systém podmieneného prístupu Nagra, s ktorým sme odštartovali novú etapu poskytovania služieb satelitnej TV využívajúcu novú „multi-tenant“ satelitnú platformu, ktorá dokáže jednoduchým spôsobom zabezpečiť poskytovanie služby viacerým nezávislým značkám/brandom. Túto verziu CAS NAGRA pravidelne upgradujeme a udržiavame na požadovanej úrovni zabezpečenia. Týka sa to tak samotnej platformy, ako aj distribuovaných smartkariet. Posledným prírastkom bol bezkartový CAS systém, ktorý máme v portfóliu už viac ako dva roky. V žiadnom z týchto systémov neevidujeme akékoľvek problémy so zabezpečením. Každý systém CAS ma viacero úrovní zabezpečenia, ktoré sa počas jeho životného cyklu dajú aplikovať. Priama odpoveď na vašu otázku je ÁNO. Kartový CA systém je stále dostatočne bezpečný a úroveň zabezpečenia sa dá kedykoľvek zvýšiť, resp. obmeniť konfiguráciu nastavení tak, aby sa prípadne mitigovalo identifikované riziko.LK: Aby som vedel vecne a jednoducho odpovedať na danú otázku, tak najprv pre jednoduchosť zadefinujem tri základné úrovne prelomenia ochrany. Najhorší variant je kompletné prelomenie algoritmu ochrany a šifrovacích kľúčov, čo by umožnilo jednoduchú emuláciu funkcie smartkarty a sprístupnilo CW (crypto words) na dekódovanie obsahu. Úprimne, neverím, že by mohlo dôjsť k takémuto vážnemu poškodeniu ochrany. Ďalším variantom je jemná obmena už spomínaného, kedy vie tretia strana vyrábať smartkarty schopné dekódovať požadovaný obsah (rovnako dochádza k prelomeniu šifrovacích kľúčov a algoritmu). A posledným spomínaným je v dnešnej dobe najviac využívaný spôsob, tzv. CW-sharing, pričom sa zaužívalo nie úplne pravdivé označenie „card-sharing“, keď sú tretie strany schopné extrahovať CW a následne ich cez internet zdieľať so svojimi „kvázi“ zákazníkmi. Ide o nikdy nekončiaci boj, jeho slabina vychádza najmä z definície štandardu, ktorým sa riadia jednotliví výrobcovia CAS systémov na účely zabezpečenia kompatibility. Pred prelomením na najvyššej úrovni absolútne nezáleží, či máte kartový alebo bezkartový modul, väčšinou ide o tzv. „masterpiece“ z pohľadu softvérového inžinierstva. Bezkartový eliminuje možnosť vyrábania „fake“ smartkariet, avšak nebráni vytvoriť ich kompletný duplikát. Tu je ale značným limitom prístup k výrobnej technológii a vstupné náklady. Pri technike CW-sharingu predstavuje bezkartový modul len jednu z prekážok.LK: Nie je tajomstvo, a určite nie pred vašimi čitateľmi, ktorí sú dostatočne skúsení v oblasti satelitnej televízie, a nejdem skrývať, že ako každý operátor aj my sme mali problémy s narušením ochrany vo forme CW-sharing. Na druhej strane treba povedať, že tento problém sme dokázali eliminovať v priebehu pár týždňov. Počas 8 rokov prevádzky služby sa nám to stalo konkrétne 2x a počet týždňov, kedy to bolo dostupné, sa dá spočítať na prstoch. ST a DSK pravidelne monitorujú situáciu, pričom využívame interné aj externé zdroje. Viem prezradiť, že veľké percento zákazníkov, ktorí využili techniku CW-sharing, sme „decentne“ upozornili, že technika, ktorú aplikujú, nespĺňa všeobecné obchodné podmienky. Pred exemplárnym trestom sme radšej využili komunikáciu, kde sme dali jasne najavo, že nie je problém ich identifikovať, a požiadali sme ich, aby upustili od predmetnej činnosti.LK: Naša služba reálne daným problémom netrpí, a teda nie je koho súdiť. Na rozdiel od iných operátorov prevádzkujúcich službu na území SK/CZ sme jediný, koho službu si na sharingových serveroch nekúpite.LK: Každý operátor disponuje svojou dlhodobou stratégiou ako zabezpečiť funkčnosť, atraktivitu a celkovú kvalitu poskytovanej služby. Táto stratégia musí plne reflektovať zmeny, ktoré sa na trhu dejú, či už sa to týka zákazníckeho správania, či potrieb a v neposlednom rade konkurencie ako takej. ST jednoznačne ukázala svojim zákazníkom, ale aj trhu, že to s budúcnosťou a rozvojom služby myslí absolútne vážne. Aktuálne máme plne k dispozícii kapacitu až 10 DVB-S2 transpondérov, čo celkovo predstavuje viac ako 560 Mbit. Manažment satelitnej kapacity sa nerieši ad-hoc, ale je to dlhodobá a sústavná práca. Aktuálne sme jednoznačne jedna z najsebestačnejších DTH služieb, ktorá vie okamžite reagovať na možné zmeny bez akéhokoľvek vplyvu na koncového zákazníka.LK: Asi neexistuje týždeň v mesiaci, kedy nediskutujeme s našimi simulcrypt partnermi či už o technických, alebo komerčných témach. Uvidíme, čo prinesú ďalšie rokovania.Martin Vyleťal