Nova Lady a kanály MTV s licencemi

DNES!

Licence pro Nova Lady

▲ Obr č. 1 - Logo Nova Lady



Licence také pro MTV 00s, MTV Portugal, MTV Spain a MTV Wallonia

▲ Obr č. 2 - Logo MTV 00s



Společnost TV Nova, s.r.o. může rozšířit svoji nabídku lineárních kanálů o nový program Nova Lady. Rozhodla o tom RRTV na svém zasedání, která udělila i několik licencí MTV, včetně nové stanici MTV 00s.Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 14. zasedání konaném 10. srpna 2021 udělil společnosti TV Nova dvě vysílací licence pro program. Licence platí pro celoplošné pozemní vysílání a šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) a to prostřednictvím webu voyo.cz nebo voyo.nova.cz.Podle licenčních podmínek bude Nova Lady programem zaměřeným na dramatickou tvorbu a to převážně mimoevropského původu. Součástí programu budou také televizní show. Stanice bude vysílat 21 až 24 hodiny programu denně na území České republiky. Vysílání bude v českém jazyce.Nový kanál Nova Lady má odstartovat během podzimu.RRTV také odsouhlasila provozovateli přejmenování programu Nova 2 na Nova Fun.Česká vysílací Rada na stejném zasedání také udělila několik licencí společnosti ViacomCBS Networks International Czech. Konkrétně se jedná o licence na programy MTV 00s, MTV Portugal, MTV Spain a MTV Wallonia. Všechny licence platí 12 let.Společnost ViacomCBS získala satelitní licenci pro nový kanál. Podle licence se jedná o hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci vysílaný 24 hodiny denně a to v různých částech světa.Program MTV 00s se může poskytovat v těchto zemích: Alžírsko, Botswana, Džibutsko, Egypt, Jihoafrická republika, Libye, Malawi, Maroko, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, Arménie, Gruzie, Kazachstán, Uzbekistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Paraguay, Uruguay, Mexiko, Bahamy, Barbados, Dominikánská republika, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago.RRTV zároveň informovala regulační úřady v členských zemích EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), že na jejich území se může vysílat program MTV 00s s českou licencí.ViacomCBS zároveň získala satelitní licenci pro šíření programu. Licence uvádí, že se jedná o všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně a bude poskytována v Evropě v Portugalsku a také v řadě zemích Afriky jako je Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauretánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe.Rada i v tomto případě informuje portugalského regulátora médií, že na území Portugalska se může vysílat program MTV Portugal s českou licencí.Společnost ViacomCBS získal také satelitní licenci pro stanicise stejným programovým zaměřením. Stanice se bude vysílat ve španělštině a na území těchto států: Andorra, Svatá Lucie a Španělsko.RRTV upozornila regulátory v EU, konkrétně Španělské království a Andorrské knížectví, že na jejich území se může vysílat MTV Spain s českou licencí.Vysílatel také získal licenci k distribuci prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro stanici. Program MTV ve francouzském jazyce a šířený na území Belgie.Rada informovala belgického regulátora, že na území Belgie se může vysílat stanice MTV Wallonia s českou vysílací licencí.redakce