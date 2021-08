51,5E: Africká Off TV se slovenským titulkem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání Off TV, slovenský text



▲ Obr č. 2 - Záběr z vysílání Off TV, slovenský text



Ak sa pozeráte v Európe, láskavo pišlite svoje pripomienky k nášmu prenosu z Európy na číslo whatsapp +233244157351. Ak sledujete Európu, pošlite prosím svoje pripomienky k nášmu prenosu z Európy na číslo whatsapp +233244157351

▲ Obr č. 3 - Záběr z vysílání Off TV, francouzský text



technické parametry

Nestává se běžně, aby se ve vysílání africké televizní stanice objevil titulek v českém nebo slovenském jazyce. Nyní se tak stalo. V distribučním signálu stanice Off TV se objevila multijazyčná informace.Ghanská stanice se všeobecným zaměřenímse objevila ve slovenské distribuční platformě Fotelka na běloruském telekomunikačním satelitu Belintersat 1 na pozici 51,5°E. Volně vysílaný signál Off TV je dostupný v rámci evropského paprsku družice Belintersat. V hlavní zóně pokrytí je celé území České republiky a Slovenska, kde pro příjem postačuje parabola o průměru cca 60 cm. S ohledem na vysoký symbol rate (45 Msymb/s) a méně příznivý parametr FEC (8/9) je nutný set top box či televizor, který je schopen přijímat multiplexy s vysokou kapacitou.Provozovatel ghanské stanice Off TV umístil do vysílání do dolní části obrazovky rotující textovou informaci v anglickém, francouzském a slovenském jazyce. Textovou informací zjišťuje, zda diváci v Evropě sledují Off TV z pozice 51,5°E.Ve slovenské verzi textové informace se objevuje tento text:vysílá v MPEG-4 v SD rozlišení. Vedle pozice 51,5°E vysílá tato stanice pro diváky v Africe na satelitu Amos 17 (17°E), na kmitočtu 11,881 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/QPSK. Není známo, zda i v této distribuční lince se objevuje info lišta se slovenským textem.Fotelka se zaměřuje zejména na distribuci slovenských a českých programů. Většina stanic je zakódována systémy PanAccess a Irdeto.satelit: Belintersat 1 (51,5°E)frekvence: 11,290 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000 ksymb/sFEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 407video PID: 5111 (MPEG-4/SD)audio PID: 5112 (MPEG)CA systém: žádný, FTA redakce