RTVS Šport - co přinese nová stanice v prvním týdnu

Sportovním fanouškům nadělí slovenský veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) nový programový okruh RTVS Šport. Začne vysílat krátce před vánočními svátky a divákům přinese nejenom přímé přenosy ale i ohlédnutí za významnými sportovními eventy.začne vysílat v pondělí 20.12.2021 a prvním přímým přenosem bude hokejový zápas z Tipos extraligy. Své síly poměří HK Dukla Ingema Michalovce s HK Nitra. Ve stejný den nový lineární kanál nabídne i výběr nejlepších momentů slovenských sportovců z odložených OH 2020. Co dalšího přinese RTVS Šport v prvním vysílacím týdnu uvádíme v níže uvedeném programu. Je patrné, že spuštěním sportovního kanálu RTVS dostane sport větší prostor na obrazovkách veřejnoprávního vysílatele.Kanál RTVS Šport by se měl objevit v nabídkách televizních operátorů ještě před zahájením pravidelného vysílání. Testovací okruh proběhl již v červnu, v době, kdy původně měla odstartovat nová stanice.17.00 Štúdio Šport: RTVS ŠPORT OPENINGPriamy prenos17.30 RTVS ŠPORT: Ako sa stavia sen18.00 Hokej - Tipos extraligaHK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra Priamy prenos.20.45 ŠPORT: VRCHOLY 2021(2021)21.45 GBS22.00 Šport 2021PETRA VLHOVÁ 2020/2122.55 Šport 2021OH 2020 TOKIO: Slovensko23.55 Futbal - EURO 2020 reviewŠvajčiarsko (2021).07.25 GBS07.35 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.50 Zdravá maškrtaZdravé a chutné maškrty s Kikou Kocian.08.00 Šport 2021PETRA VLHOVÁ 2020/2108.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).09.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.55 OH TOKIO 2020BASKETBAL - muži: finále USA - Francúzsko. Japonsko (2021).11.50 Futbal - EURO 2020 (highlighty)12.25 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.25 Ako sa stavia sen13.55 Zlato - striebro - bronzJozef Gönci /šp. streľba/14.25 Hokej - Tipos extraliga16.10 ŠPORT: VRCHOLY 202117.20 Hokej - Tipos extraligaHokej - Tipos extraliga Priamy prenos.20.00 Štúdio Šport: RTVS ŠPORT OPENING20.35 Hádzaná - MS 2021 (ženy): fináleŠpanielsko (2021).22.35 GBS22.45 Florbal - MS 2020 (muži)Fínsko (2021).07.25 GBS07.35 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.50 Zdravá maškrtaDnes to bude zdravá a chutná maškrta, ktorú vám pripravia Kika Kocian a slovenský reprezentat v atletike Marcel Lomnický.08.00 Šport 2021BIATLON - MS 2021 (Pokljuka)09.00 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.00 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).11.00 OH TOKIO 2020HÁDZANÁ: ženy (finále) ROC - Francúzsko. Japonsko (2021).12.10 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.15 Futbal - EURO 2020 (highlighty)14.20 Zlato - striebro - bronzMichal Martikán /v.slalom/14.45 Hokej - Tipos extraligaHokej - Tipos extraliga16.15 Autosalón16.40 Hokejový magazín IIHF WM 2021 ReviewLotyšsko (2021).17.20 Hokej - Tipos extraligaHK Dukla Trenčín - HK Poprad Priamy prenos.20.05 Ako sa stavia sen20.35 Futbal - EURO 2020Finále: Taliansko - Anglicko. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (2021).22.35 GBS22.45 Volejbal - ME 2021 (ženy)Finále. Srbsko (2021).07.25 GBS07.35 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.50 Zdravá maškrtaZdravé a chutné maškrty s Kikou Kocian.08.00 Šport 2021KLASICKÉ LYŽOVANIE - MS 2021 (Oberstdorf)08.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).09.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.55 OH TOKIO 2020VOLEJBAL - muži: finále Francúzsko - ROC. Japonsko (2021).12.00 Futbal - EURO 2020 (highlighty)12.55 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.55 Zlato - striebro - bronzSlavomír Kňazovický /kanoistika/14.25 Moderná gymnastika - MS 2021Finále (2 náčinia). Japonsko (2021).16.00 Hokej - Tipos extraligaHK Dukla Trenčín - HK Poprad17.35 Magazín Kvalifikácie MS 2022Švajčiarsko (2021).18.25 Futbal - MS 2021 klubovBayern Mníchov - Tigres UANL. Katar (2021).20.00 VelikániZabudnuté zlato Dokument o chodcovi Pavlovi Blažekovi.. Slovenská republika (2020).20.30 Hokej - MS 2021Finále: Kanada - Fínsko. Lotyšsko (2021).22.30 GBS(2021)22.40 Futbal - Liga národov 2020/2021 (finále)Taliansko (2021).07.25 GBS07.35 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.50 Zdravá maškrtaZdravé a chutné maškrty s Kikou Kocian.08.00 Šport 2021KRASOKORČUĽOVANIE - MS 2021 (Štokholm)08.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).09.45 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.35 OH TOKIO 2020VODNÉ PÓLO - muži: finále Grécko - Srbsko. Japonsko (2021).11.25 Futbal - EURO 2020 (highlighty)12.25 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.25 Anjeli strážniAnjeli strážni Zuzany Rehák Štefečekovej Talkshow Aleny Heribanovej.. Slovenská republika (2019).13.55 Zlato - striebro - bronzMartina Moravcová /plávanie/14.20 Zjazdové lyžovanie - SP 2020/21Jasná: ženy - obrovský slalom (2. kolo)15.15 Šport 2021KRASOKORČUĽOVANIE - MS 2021 (Štokholm)16.10 Atletika - MMM 202117.35 Magazín Európskej a Konferenčnej ligyReview jesene 2021. Švajčiarsko (2021).18.25 Hokej - Kvalifikácia ZOH 2022Slovensko - Bielorusko20.00 VelikániZmarená sezóna Dokument o Matejovi Tóthovi.20.30 Anjeli strážniAnjeli strážni Zuzany Rehák Štefečekovej Talkshow Aleny Heribanovej.. Slovenská republika (2019).20.55 ŠPORT: VRCHOLY 2021 (zostrih)21.55 Hokejový senFilm mapuje štyri mesiace pred začiatkom majstrovstiev v živote dvoch ľudí. Majstra sveta z roku 2002 Ladislava Nagya, ktorý si kvôli MS natiahol kariéru a túži sa s ňou rozlúčiť doma v Košiciach. A Jonáša Pahuliho, začínajúceho hokejistu, pre ktorého je šampionát jedinečná šanca vidieť naživo veľký hokej a aj vďaka tomu nakopnúť vlastnú kariéru.. Slovenská republika (2020).23.15 VelikániZabudnuté zlato Dokument o chodcovi Pavlovi Blažekovi.. Slovenská republika (2020).23.45 Šport 2021OH 2020 TOKIO: Slovensko07.25 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.35 Zdravá maškrtaZdravé a chutné maškrty s Kikou Kocian.07.45 Šport 2021HÁDZANÁ - MS 2021 (Egypt)08.40 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).09.40 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.40 OH TOKIO 2020FUTBAL - muži: finále Brazília - Španielsko. Japonsko (2021).11.40 Futbal - EURO 2020 (highlighty)12.40 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.25 WTA 2021 Turnaj majsteriek: G. Muguruzová - A. Kontaveitová (finále)Mexiko (2021).15.00 Zlato - striebro - bronz15.30 Radosť zo životaKarol Polák Seriál o nežijúcich osobnostiach slovenského kultúrneho a spoločenského života.. Slovenská republika (2020).16.05 Hokej - MS 2021Slovensko - Rusko. Lotyšsko (2021).17.35 Futbal - Magazín Ligy národovŠvajčiarsko (2021).18.25 Športová gymnastika - MS 2021Finále na náradiach. Japonsko (2021).20.00 VelikániBronz nad zlato Dokument o zápasníkovi Jozefovi Lohyňovi.20.25 Futbal - Európska liga 2020/2021 (finále)FC Villarreal - Manchester United. Poľsko (2021).22.30 GBS22.40 Hádzaná - MS 2021 (ženy)Španielsko (2021).07.25 GBS07.35 Športuj doma, Slovensko(Slovenská republika)07.50 Zdravá maškrtaZdravé a chutné maškrty s Kikou Kocian.08.00 Šport 2021ATLETIKA - HME 2021 (Toruň)08.55 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).09.50 OH TOKIO 2020ŠTÚDIO TOKIO 2020 SUMÁR DŇA. Japonsko (2021).10.55 ŽI ZDRAVO S EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 (1/8)V relácii Ži zdravo s Európskym olympijským festivalom Banská Bystrica 2022 vám úspešní slovenskí športovci poradia ako sa udržať fit aj v neľahkej dobe. Ukážu vám ako správne trénovať vonku, od zahriatia až po intenzívnu záťaž. Podelia sa aj o veci spojené so životom profesionálneho športovca a pridajú svoj obľúbený gastro tip.11.10 OH TOKIO 2020VOLEJBAL - ženy: finále USA - Brazília. Japonsko (2021).12.05 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.05 Futbal - EURO 2020 (highlighty)13.50 ŽI ZDRAVO S EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 (2/8)V relácii Ži zdravo s Európskym olympijským festivalom Banská Bystrica 2022 vám úspešní slovenskí športovci poradia ako sa udržať fit aj v neľahkej dobe. Ukážu vám ako správne trénovať vonku, od zahriatia až po intenzívnu záťaž. Podelia sa aj o veci spojené so životom profesionálneho športovca a pridajú svoj obľúbený gastro tip.14.10 Hokej - MS do 20 rokov 2021Slovensko - USA. Kanada (2021).15.45 Hokej - Tipos extraligaHC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín Priamy prenos. (2021)19.20 Šport 2021Hokej - Slovensko na MS 202120.10 Spenglerov pohár 2021 (Davos): Sparta Praha - Team CanadaPriamy prenos. Švajčiarsko (2021).22.30 GBS22.40 Spenglerov pohár 2021 (Davos): HC Ambri Piotta - Frölunda HCŠvajčiarsko (2021).