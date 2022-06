Novinky Antiku: HGTV a Makríza Krimi

DNES!

▲ Obr č. 1 - HGTV je v televizních službách Antik Telecomu (foto: Antik telecom)



▲ Obr č. 2 - Příjem satelitní platformy Antik Sat (foto: Antik telecom)



Programovou nabídku svých televizních služeb rozšiřuje košický operátor Antik Telecom. Provozovatel rozšiřuje televizní balíčky o dva nové programy -a rovněž o novou stanici skupiny Markíza -je tématický program o vylepšování domácnosti. Jde o stanici z produkce Warner Bros. Discovery, která zabaví všechny, které zajímá svět nemovitostí, renovace či dizajn domácností. Stanice v lokalizované verzi vstupuje do IPTV služeb do Základního balíčku a Základního balíku Light v Antik TV balíku přes internet na Slovensku a v Česku a také i do satelitní služby Antik Sat do balíčků „Všetko“, „Pohoda“ a „Light“.Antik Telecom rovněž zařazuje stanici, zbrusu nový kanál zaměřený na filmy a seriály s krimi tématikou. V prvních týdnech vysílání přinese seriály jako například Whiskey Cavalier, Kosti, Myšlenky vraha, NCIS a další.Markíza Krimi bude od 6.6.2022, kdy zahájí vysílání, dostupná v IPTV v Základním balíčku, v TV přes internet v AntikTV a balíčku AntikTV „Mini“ a rovněž přes Antik Sat v rámci tarifů „Všetko“, „Domáca pohoda“, „Rodinná zábava“ a „Začiatok“.Oba zařazené programy jsou bez navýšení měsíčních poplatků.Antik Sat vysílá přes družici Eutelsat 16A na pozici 16°E.redakce