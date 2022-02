Antik Sat: Méně balíčků s více programy

DNES!

Změny v balíčcích Antik Satu

Změna v internetové televizi AntikTV

Nové programové balíčky Antik Satu od 1.3.2022

AntikSat Začiatok - 40 TV stanic přes satelit + téměř 100 TV přes internet

Jednotka TA3 Prima Cool Dvojka TV Lux Prima Krimi Trojka TV Arcadia Prima Love RTVS Šport Senzi Prima Max Markíza Šláger Premium Prima Zoom Dajto Šláger Originál Barrandov Doma CS Mystery Arena Sport 1 Joj FilmBox Arena Sport 2 Joj Plus ČT 1 AXN Wau ČT 2 Nova International Joj Šport ČT 24 Prima Plus Joj Cinema ČT D/Art Extasy 4K Jojko ČT Sport Auto Motor und Sport RIK . .

AntikSat Pohoda - 57 TV stanic přes satelit + téměř 100 TV přes internet

Jednotka CS Mystery Auto Motor und Sport Dvojka FilmBox Discovery channel Trojka ČT 1 TLC RTVS Šport ČT 2 Animal Planet Markíza ČT 24 Eurosport 1 Dajto ČT D/Art Eurosport 2 Doma ČT Sport Sport 1 Joj Prima Cool Sport 2 Joj Plus Prima Krimi AMC Wau Prima Love Film Plus Joj Šport Prima Max Spektrum Joj Cinema Prima Zoom JimJam Jojko Barrandov Minimax RIK Arena Sport 1 Love Nature TA3 Arena Sport 2 Disney Channel TV Lux AXN Očko TV Arcadia Nova International Duck TV Senzi Prima Plus Nickelodeon Šláger Premium Extasy 4K . Šláger Originál . .

AntikSat Všetko - 82 TV stanic přes satelit + téměř 100 TV přes internet

Jednotka Prima Cool Očko Dvojka Prima Krimi Duck TV Trojka Prima Love Nickelodeon RTVS Šport Prima Max Spektrum Home Markíza Prima Zoom Paprika Dajto Barrandov Fishing and Hunting Doma Arena Sport 1 CS Film/CS Horror Joj Arena Sport 2 National Geographic Joj Plus AXN National Geographic Wild Wau Nova International Discovery Science Joj Šport Prima Plus Investigation Discovery Joj Cinema Extasy 4K DTX Jojko Auto Motor und Sport Travel Channel RIK Discovery channel FilmBox Premium TA3 TLC FilmBox Star TV Lux Animal Planet FilmBox Family TV Arcadia Eurosport 1 FilmBox Extra Senzi Eurosport 2 FilmBox ArtHouse Šláger Premium Sport 1 Docubox Šláger Originál Sport 2 FightBox CS Mystery AMC Fashion Box FilmBox Film Plus 360 TuneBox ČT 1 Spektrum Fast and FunBox ČT 2 JimJam MTV00s ČT 24 Minimax Extasy HD ČT D/Art Love Nature EroX ČT Sport Disney Channel EroXXX . . Dorcel HD

Košický operátor Antik Telecom změní k 1.3.2022 balíčky satelitní a internetové televizní služby. Na základě svých průzkumů rozšíří rozsah balíčků a celkově zpřehlední nabízené balíčky. V případě internetové televize si zachová zvýhodnění při sledování na území Slovenska.Od příštího měsíce - přesně od 1.3.2022 - zjednoduší Antik Telecom svoji nabídku satelitní televize Antik Sat a doplní je o další atraktivní programy.Nejvyšší balíček "" bude při zachování stávající ceny 11,90 eur měsíčně obsahovat všechny komerční stanice, které se nacházejí na satelitu Eutelsat 16A na pozici 16°E, ze které poskytuje operátor svoji službu Antik Sat. Klienti v tomto balíčku nově budou mít k dispozici stanice AMC, TV Paprika, National Geographic, Discovery Science a Investigation Discovery.Z původních dvou středních balíčků bude nabízen už jen jeden s názvem "" za nezměněnou cenu 7,90 euro měsíčně. Divákům přinese další kanály dokumentárního, filmového a dětského žánru. V balíčku budou nově dostupné stanice Šláger Premium HD, Šláger Originál, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport 1 a Sport 2.Největší změny čekají zákazníky s nejnižším balíčkem "", do kterého bude zařazeno 10 žádaných stanic, včetně sportovních programů, oblíbený filmový kanál JOJ Cinema a současně s programem pro dospělé v nejvyšší kvalitě obrazu Extasy 4K. Balíček bude nabízen za cenu 3,90 eur měsíčně a podle operátora se jedná o cenově a obsahově nejatraktivnější balíček na slovenském satelitním trhu. Nejnižší balíček bude nově obsahovat RTVS Šport, JOJ Šport, JOJ Cinema, Jojko, RIK, TV Arcadia, AXN, Nova International , Prima Plus, Extasy 4K a Auto Motor und Sport.Antik Sat v minulých dnech postupně zmigroval programy na nové vysílací frekvence a přešel na novější video kodek HEVC (H.265) jako první satelitní platforma na slovenském trhu.Služba Antik Sat rovněž nabízí divákům dalších téměř 100 programů přes internet a to bez navýšení ceny, bezplatný televizní archív až 20 dní, který obsahuje přes 2 tisíce archivovaných titulů a služby videopůjčovny a více než 10000 tituly různých žánrů včetně filmů, dokumentů a dětských pořadů bez dodatečných poplatků.Všechny změny jsou platné až při objednání služeb od 1.3.2022. Do té doby je možné objednávat balíčky za původní ceny. Stejně tak klienti, kteří mají předplatnou službu na několik období dopředu je mohou využívat bez změny ceny až do konce platnosti předplatného.V nabídce internetové televize AntikTV dojde od 1.3.2022 k jediné změně. Společnosti se podařilo udržet slevu pro uživatele služby v rámci Slovenska až 2 eura, měsíční poplatek bude po novém snížený na 5,90 eur, místo původní plné ceny 7,90 eur za standardní balíček AntikTV Mini.Ostatní programové balíčky služeb Antik Sat a Antik TV se nemění. Služby televizní retransmise přes pevné, optické, bezdrátové a kabelové sítě Antiku zůstávají beze změny.redakce