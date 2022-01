Antik Sat: Spuštění programů na nových transpondérech

včera

▲ Obr č. 1 - Satelitní televize Antik Sat (foto: Antik Telecom)



Frekv. (MHz) Pol. Symb. rate FEC norma/ modulace Program SID Video PID V kodek Audio PID A kodek 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK AMC HD 1151 1101 HEVC 1102 česky, 1103 orig. AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Arena Sport 1 HD 1157 1701 MPEG-4 1702 slovensky, 1703 slovensky MPEG 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK HBO HD 1158 1801 HEVC 1802 česky, 1803 anglicky AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Discovery Channel 1163 2301 HEVC 2302 česky, 2303 anglicky AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Prima PLUS HD 1165 2501 HEVC 2502 AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Sport 1 HD 1166 2601 HEVC 2602 česky, 2603 slovensky AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK TLC 1167 2701 HEVC 2702 česky, 2703 maďarsky, 2704 anglicky AAC 11055 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Trojka 1168 2801 HEVC 2802 slovensky, 2803 různé AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK TV Lux HD 1202 1201 MPEG-4 1202 slovensky AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Minimax 1207 1701 HEVC 1702 česky, 1703 maďarsky AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK HBO2 HD 1209 1901 HEVC 1902 česky, 1903 anglicky AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK HBO3 HD 1212 2201 HEVC 2202 česky, 2203 anglicky AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK Senzi TV 1213 2301 HEVC 2302 slovensky AAC 11094 V 27500 4/5 DVB-S2/QPSK WAU HD 1215 2501 HEVC 2502 slovensky, 2503 různý AAC

▲ Tabulka č. 1 - Nové frekvence přesunutých programů. Vše je na satelitu Eutelsat 16A



Koho se přeladění programů týká

Některé programy satelitní placené televize Antik Sat , která je šířena ze satelitu Eutelsat 16A , zahájily distribuci na nových parametrech. Operátor tak pokročil do druhé fáze přechodu na nové parametry a nové enkódování.Programy platformy Antik Sat byly doposud z větší části poskytovány v MPEG-4 v HD a SD rozlišení a menší části v HEVC v HD i SD. To se ale nyní mění. Společnost A1 Broadcasting, která dodává satelitní služby pro Antik Sat, v pondělí překlopila vybrané programy této platformy z MPEG-4 do HEVC. Tím skončila první etapa změn.Druhá byla spuštěna ještě včera a to zahájením šíření programů na nových parametrech, aby vysílání bylo dnes oficiálně dostupné z nových vysílacích transpondérů.A1 Broadcasting ukončila distribuci programů Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 a ČT3 HD, které byly součástí bývalé slovenské platformy Orange TV cez satelit , jež ukončila svůj provoz. Uvolněnou kapacitu využily programy pro Antik Sat.Zákazníci s hybridními set top boxy Antik Mini 3S, Antik Mini 3S+T a Antik Nano 3S připojenými k funkční internetové síti migrace programů na nové frekvence výrazně neovlivní. Všechny změny se provedou automaticky online.Klienti s AB Cryptoboxy, respektive s přijímači s funkcí Fast Scan se rovněž o novou konfiguraci programů platformy Antik Sat nemusejí starat - přístroje si automaticky stáhnou novou programovou mapu z vysílání.Ostatní diváci Antik Satu s vlastními set to boxy či přístupovými CA moduly si musí programy naladit ručně a to zadáním výše uvedených parametrů, eventuálně použít automatické vyhledávání.Antik Sat čeká ještě třetí etapa. Ta proběhne 31.1.2022, kdy dojde k překlopení vybraných programů na kmitočtu 11,324 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK z MPEG-4 do novějšího kodeku HEVC. Vzhledem k tomu, že programové pozice stanic zůstanou zachovány, půjde o změnu, která nebude mít faktický dopad na diváky - nebude nutné přelaďovat programy na nových frekvencích.K 31.1.2022 zároveň skončí distribuce programů na kmitočtu 11,366 GHz, pol. V.redakce