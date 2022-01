Antik Sat přechází na HEVC a změní parametry

DNES!

▲ Obr č. 1 - Satelitní televize Antik Sat (foto: Antik Telecom)



▲ Obr č. 2 - Satelitní přijímač Nano 3S pro Antik Sat (foto: Antik Telecom)



Další významné změny pro satelitní diváky. Košický operátor Antik Telecom, provozovatel satelitní platformychystá významné změny v distribuci svých programů. Během několika dní přejde na kodek HEVC a s tím souvisí i změna vysílacích parametrů.V období od 17.1. do 31.1.2022 bude probíhat migrace satelitních programů na nové frekvence. Vedle toho se u televizních programů změní kodek ze stávajícího MPEG-4 (H.264) na novější HEVC (H.265), což umožní efektivnější distribuci a zároveň rozšíření programové nabídky o další stanice. Jedna věc, která se nezmění je satelit - programová nabídka Antik Satu bude i nadále šířena z družice Eutelsat 16A na orbitální pozici 16°E.Zákazníci Antik Satu se set top boxy Antik Mini 3, Antik Mini 3S+T a Antik Nano 3S se o přeladění starat nemusejí. Přijímače si automaticky stáhnou nejnovější setting programů. Uživatelé s běžnými satelitními přijímači (set top boxy) a CA moduly si musejí programy přeladit ručně a to naladěním programů zadáním aktuálních frekvencí, eventuálně automatickým vyhledáváním. Parametry stanic budou oznámeny později.Důvodem k přesunu programů Antik Satu na nové parametry je ukončení provozu konkurenční slovenské pay-tv platformy Orange TV cez satelit na družici Eutelsat 16A. Právě s konkurenčním operátorem byla řada programů sdílena. Část programové nabídky se vysílá v MPEG-4, zbylá v HEVC. To se brzy změní.Pro příjem proto bude nově nutný přijímač s podporou kodeku HEVC. Takový je potřeba pro Antik Sat již nyní. Nicméně s ohledem na to, že hlavní programy se vysílají ve starším formátu MPEG-4, je teoreticky možné, že někteří diváci sledují programy ze starších přijímačů.Telekomunikační operátor Orange Slovensko se rozhodl uzavřít svoji DTH platformu a zákazníky přesunul na internetovou televizi Orange TV. Část zákazníků, kteří nejsou v dosahu kvalitní infrastruktury zajistil u společnosti M7 Group , provozovatele satelitních platforem Skylink a freeSAT programovou nabídku Skylink TV pre Orange. Ta se divákům poskytuje ze satelitu Astra 3B . Tedy ze stejné družici jako programy Skylink. V tomto případě je nutné přesměrování antény a rovněž přinejmenším i výměna přístupové karty.Zákazníci Antik Satu mohou vedle programové nabídky operátora sledovat i poměrně bohatou nabídku volně ( FTA ) vysílaných programů, zejména z oblasti Balkánu.redakce